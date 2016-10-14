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U.S. Marshals Service captures two fugitives wanted in Akron

Beacon Journal staff report

Published: October 14, 2016 - 08:13 AM | Updated: October 14, 2016 - 08:25 AM

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