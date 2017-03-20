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U.S. Rep. and former Wadsworth Mayor Jim Renacci running for Ohio governor

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: March 20, 2017 - 10:15 AM | Updated: March 21, 2017 - 07:49 AM
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In this Sept. 29, 2014 photo, U.S. Rep. Jim Renacci, R-Ohio, speaks at a GOP Get Out the Vote rally in Independence, Ohio. Renacci, who entered the 2018 Ohio governor's race Monday has served in Congress since 2011 and is a longtime entrepreneur from the northeast Ohio city of Wadsworth. (AP Photo/Mark Duncan)

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