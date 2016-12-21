UA and Kent State adhere to policies after Kasich signs bill allowing concealed handguns at Ohio campuses, day care centers, airports

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJT2hpbyBHb3YuIEpvaG4gS2FzaWNoIHNpZ25lZCBhIGJpbGwgdGhpcyB3ZWVrIHRoYXQg
d2lsbCBhbGxvdyBjb25jZWFsZWQgaGFuZGd1bnMgdG8gYmUgY2FycmllZCBhdCBjb2xsZWdlcywg
ZGF5IGNhcmUgY2VudGVycyBhbmQgYWlycG9ydHMuPC9wPg0KPHA+DQoJU2VuYXRlIEJpbGwgMTk5
LCB3aGljaCB0YWtlcyBlZmZlY3QgaW4gOTAgZGF5cywgbGlmdHMgdGhlIHN0YXRl4oCZcyBiYW4g
b24gY2FycnlpbmcgaGlkZGVuIHdlYXBvbnMgYXQgdGhvc2UgbG9jYXRpb25zLCBpZiBsb2NhbCBh
dXRob3JpdGllcyBhcHByb3ZlLjwvcD4NCjxwPg0KCVdoaWxlIG9wcG9uZW50cyBvZiB0aGUgbGF3
IGRlY3JpZWQgaXRzIHBhc3NhZ2UsIG9mZmljaWFscyBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3Jv
biBhbmQgS2VudCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IHBvaW50ZWQgdG8gdGhlaXIgZXhpc3RpbmcgcG9s
aWNpZXMgdGhhdCByZXN0cmljdCBkZWFkbHkgd2VhcG9ucyBvbiB0aGVpciBjYW1wdXNlcy48L3A+
DQo8cD4NCglUaGUgYmlsbCBnaXZlcyBwdWJsaWMgY29sbGVnZXMgYW5kIHVuaXZlcnNpdGllcyB0
aGUgYXV0aG9yaXR5IHRvIGFsbG93IHdlYXBvbnMgb24gY2FtcHVzZXMuIENvbGxlZ2UgYm9hcmRz
IG9mIHRydXN0ZWVzIHdvdWxkIGhhdmUgdG8gYXBwcm92ZSB0aGUgbWVhc3VyZSBpbmRpdmlkdWFs
bHksIGFuZCBkYXkgY2FyZSBjZW50ZXJzIHdpbGwgaGF2ZSB0aGUgb3B0aW9uIG9mIHBvc3Rpbmcg
c2lnbnMgcHJldmVudGluZyBmaXJlYXJtcy48L3A+DQo8cD4NCglHdW5zIHdvdWxkIHN0aWxsIGJl
IGZvcmJpZGRlbiBpbiBjb3VydGhvdXNlcywgcG9saWNlIHN0YXRpb25zIGFuZCB0aGUgT2hpbyBT
dGF0ZWhvdXNlLjwvcD4NCjxwPg0KCUR1cmluZyB0aGUgcGFzdCB0d28geWVhcnMsIHRoZXJlIGhh
cyBiZWVuIGFuIGVmZm9ydCBsZWQgYnkgYSBDaW5jaW5uYXRpIGZpcmVhcm1zIGluc3RydWN0b3Ig
dG8gcmFpc2UgYXdhcmVuZXNzIGFib3V0IGd1biByaWdodHMsIHBhcnRpY3VsYXJseSBmb3IgY29s
bGVnZSBzdHVkZW50cy48L3A+DQo8cD4NCglJbiBBcHJpbCAyMDE1LCBhYm91dCA0MCBndW4tcmln
aHRzIGFkdm9jYXRlcyB3YWxrZWQgYWNyb3NzIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uIGNhbXB1
cyB0byBMb2NrIDMgUGFyayBpbiBkb3dudG93biBBa3JvbiBmb3IgYW4gT3BlbiBDYXJyeS9GaXJl
YXJtIEVkdWNhdGlvbiBXYWxrLiBUaGUgd2FsayB3YXMgcGVhY2VmdWwgYW5kIHN5bWJvbGljIG9m
IFNlY29uZCBBbWVuZG1lbnQgcmlnaHRzLiBUaGUgdGhydXN0IG9mIHRoZSBtYXJjaCB3YXMgdG8g
Z2V0IGNvbmNlYWxlZCBjYXJyeSBvbiBjYW1wdXMuPC9wPg0KPHA+DQoJQmVmb3JlIHRoZSBiaWxs
IHdhcyBzaWduZWQsIG9wZW4gY2Fycnkgd2FzIGxlZ2FsIGluIE9oaW8sIGJ1dCBjb25jZWFsZWQg
Y2Fycnkgb24gY2FtcHVzZXMgd2FzIG5vdC48L3A+DQo8cD4NCglTaW1pbGFyIHdhbGtzIGhhdmUg
YmVlbiBoZWxkIGF0IEtlbnQgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSwgT2hpbyBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5
LCBCb3dsaW5nIEdyZWVuIGFuZCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBDaW5jaW5uYXRpLjwvcD4NCjxw
Pg0KCUluIFNlcHRlbWJlciwgYSBncm91cCBvZiBhYm91dCAzMCBwZW9wbGUgbGVnYWxseSBjYXJy
aWVkIHZhcmlvdXMgZmlyZWFybXMgYXQgS2VudCBTdGF0ZS4gVGhleSB3ZXJlIHNoYWRvd2VkIGJ5
IGEgc21hbGwgZ3JvdXAgb2Ygc3R1ZGVudCBwcm90ZXN0ZXJzIGNhcnJ5aW5nIHNpZ25zIGFuZCBm
bG93ZXJzIGFuZCBhIHJldGlyZWQgcHJvZmVzc29yIHNoYXJpbmcgdGhlIHVuaXZlcnNpdHnigJlz
IGhpc3Rvcnkgb2YgdGhlIE1heSA0LCAxOTcwLCBzaG9vdGluZ3MgYnkgdGhlIE9oaW8gTmF0aW9u
YWwgR3VhcmQsIHdoaWNoIHJlc3VsdGVkIGluIHRoZSBkZWF0aHMgb2YgZm91ciBzdHVkZW50cy48
L3A+DQo8cD4NCglBdCBLZW50IFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHksIHRoZXJlIGlzIGEgcG9saWN5IGFs
cmVhZHkgaW4gcGxhY2UgcmVnYXJkaW5nIGRlYWRseSB3ZWFwb25zLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFRo
ZSB1bml2ZXJzaXR5IHBvbGljeSBvbiBkZWFkbHkgd2VhcG9ucyBhcyBhcHByb3ZlZCBpbiBTZXB0
ZW1iZXIgcmVwcmVzZW50cyB0aGUgYm9hcmTigJlzIHBvc2l0aW9uIG9uIHRoaXMgaXNzdWUgYW5k
IHdlIGhhdmUgbm8gcGxhbnMgZm9yIGZ1cnRoZXIgYWN0aW9uLOKAnSBib2FyZCBvZiB0cnVzdGVl
cyBDaGFpciBMYXJyeSBQb2xsb2NrIHNhaWQuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIHBvbGljeSwgd2hpY2gg
cHJvaGliaXRzIOKAnHRoZSBwb3NzZXNzaW9uLCBzdG9yYWdlLCBvciB1c2Ugb2YgYSBkZWFkbHkg
d2VhcG9uIGluIGNlcnRhaW4gY2lyY3Vtc3RhbmNlcyBvbiB1bml2ZXJzaXR5IHByb3BlcnR5LCB1
bmxlc3Mgb3RoZXJ3aXNlIHBlcm1pdHRlZCBieSBzdGF0ZSBsYXcs4oCdIGNhbiBiZSBmb3VuZCBh
dCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmtlbnQuZWR1L3BvbGljeXJlZy91bml2ZXJzaXR5LXBvbGlj
eS1yZWdhcmRpbmctZGVhZGx5LXdlYXBvbnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cua2VudC5lZHUv
cG9saWN5cmVnL3VuaXZlcnNpdHktcG9saWN5LXJlZ2FyZGluZy1kZWFkbHktd2VhcG9uczwvYT4u
PC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gaGFzIHRha2VuIG5vIGFjdGlvbiBv
biB0aGUgbWVhc3VyZSwgYnV0IGNvbmNlYWxlZCB3ZWFwb25zIGFyZSBub3QgYWxsb3dlZCBvbiBj
YW1wdXMuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcVGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gYm9hcmQgb2YgdHJ1
c3RlZXMgaGFzIG5vdCB5ZXQgZGlzY3Vzc2VkIHRoaXMgbGVnaXNsYXRpb24sIHdoaWNoIGRvZXMg
bm90IGdvIGludG8gZWZmZWN0IGZvciA5MCBkYXlzIGZvbGxvd2luZyB0aGUgZ292ZXJub3LigJlz
IHNpZ25hdHVyZSzigJ0gVUEgc3Bva2VzcGVyc29uIFdheW5lIEhpbGwgc2FpZC4g4oCcVGhlIG5l
dyBsYXcgd2lsbCBwZXJtaXQgdW5pdmVyc2l0eSBib2FyZHMgb2YgdHJ1c3RlZXMgdG8gYWxsb3cg
Y29uY2VhbGVkIGNhcnJ5IG9uIGNhbXB1cywgYnV0IGRvZXMgbm90IHJlcXVpcmUgYm9hcmQgYWN0
aW9uLiBJZiBhIGJvYXJkIG9wdHMgbm90IHRvIGFjdCwgdGhlbiB0aGUgY3VycmVudCBwcm9oaWJp
dGlvbiB3b3VsZCBwcmV2YWlsLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVBsZWFzZWQgd2l0aCBtZWFzdXJlPC9w
Pg0KPHA+DQoJS2FzaWNo4oCZcyBkZWNpc2lvbiB0byBsb29zZW4gcmVzdHJpY3Rpb25zIG9uIHJl
c2lkZW50cyB3aG8gaGF2ZSBhIGxpY2Vuc2UgdG8gY2FycnkgYSBjb25jZWFsZWQgd2VhcG9uIGlu
IHRoZSBCdWNrZXllIFN0YXRlIGlzIGEgYmlnIHN0ZXAgZm9yd2FyZCBmb3IgZ3VuLXJpZ2h0cyBh
ZHZvY2F0ZXMgbGlrZSBKb2UgRWF0b24uPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcVGhlIHJlYWxpdHkgaXMgdGhh
dCBjb25jZWFsZWQgY2FycnkgaXMgbm93IG1haW5zdHJlYW0gaW4gT2hpbyzigJ0gRWF0b24sIHRy
ZWFzdXJlciBvZiBhIGd1bi1hZHZvY2FjeSBncm91cCBjYWxsZWQgQnVja2V5ZSBGaXJlYXJtcyBB
c3NvY2lhdGlvbiwgc2FpZCBvbiB0aGUgZ3JvdXDigJlzIHdlYnNpdGUuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCc
V2XigJlyZSB2ZXJ5IHBsZWFzZWQgdGhlIGdvdmVybm9yIHNpZ25lZCB0aGUgYmlsbCzigJ0gQnVj
a2V5ZSBGaXJlYXJtcyBBc3NvY2lhdGlvbiBFeGVjdXRpdmUgRGlyZWN0b3IgRGVhbiBSaWVjaywg
c2FpZCwgYWxzbyBvbiB0aGUgZ3JvdXDigJlzIHdlYnNpdGUuIOKAnFRoZXJlIHdhcyBhIGxvdCBv
ZiBjb250cm92ZXJzeSBvdmVyIHRoZSBzcGVjaWZpY3Mgb2YgdGhlIGJpbGwsIGJ1dCBpbiB0aGUg
ZW5kIEkgdGhpbmsgdGhpcyBpcyBhIHJlYWwgQ2hyaXN0bWFzIGdpZnQgZm9yIE9oaW8gZ3VuIG93
bmVycy7igJ08L3A+DQo8cD4NCglPcHBvc2VkIHRvIGxhdzwvcD4NCjxwPg0KCUFuIG9wcG9uZW50
IG9mIHRoZSBiaWxsLCBEYW4gR3Jvc3MsIHByZXNpZGVudCBvZiB0aGUgQnJhZHkgQ2FtcGFpZ24g
dG8gUHJldmVudCBHdW4gVmlvbGVuY2UsIGlzc3VlZCBhIHN0YXRlbWVudCBjb25kZW1uaW5nIHRo
ZSBsYXcuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcVGhpcyBpcyB3aGF0IGhhcHBlbnMgd2hlbiBwb2xpdGljaWFu
cyBrb3d0b3cgdG8gdGhlIGd1biBpbmR1c3RyeSwgdGhleSBzaWduIHJlYWwgbGF3cyBhbmQgdGhl
IGd1biBsb2JieeKAmXMgdHdpc3RlZCwgZGFuZ2Vyb3VzIHZpc2lvbiBjb21lcyB0byBsaWZlLOKA
nSBHcm9zcyBzYWlkIGluIHRoZSBwcmVwYXJlZCBzdGF0ZW1lbnQuIOKAnFRoZSByZWFsIHRydXRo
IGlzIHRoYXQgaXTigJlzIGFsbCBidWlsdCBvbiBhIGxpZSwgYSBteXRoIHRoYXQgbW9yZSBwZW9w
bGUgY2FycnlpbmcgZ3VucyBtYWtlcyB1cyBhbGwgc2FmZXIuIEFuZCBHb3Zlcm5vciBLYXNpY2gg
dG9vayB0aGF0IGJhaXQg4oCUIGhvb2ssIGxpbmUsIGFuZCBzaW5rZXIuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCc
Tm93LCB0aGUgQnVja2V5ZSBTdGF0ZSBpcyBjb25zaWRlcmFibHkgbGVzcyBzYWZlIGZvciBpdC4g
SW4gdGhlIHJlYWwgd29ybGQsIGxpdmVzIGFyZSBzaGF0dGVyZWQgZXZlcnkgZGF5IGJlY2F1c2Ug
bWFueSBvZiB0aG9zZSBndW5zIGFyZSBpbnZvbHZlZCBpbiBzdWljaWRlcywgYWNjaWRlbnRhbCBz
aG9vdGluZ3MsIGFuZCBjcmltZXMgb2YgcGFzc2lvbi7igJ08L3A+DQo8cD4NCglJbiBhbiBlbWFp
bCwgUmViZWNjYSBGbG93ZXJzLCBjby1wcmVzaWRlbnQgb2YgdGhlIEJyYWR5IENhbXBhaWdu4oCZ
cyBDZW50cmFsIE9oaW8gQ2hhcHRlciBzYWlkOiDigJxGb3JtZXJseSBzYWNyZWQgYWNhZGVtaWMg
aW5zdGl0dXRpb25zIHdpbGwgbm93IGJlIGNyYXdsaW5nIHdpdGggbG9hZGVkLCBoaWRkZW4gZ3Vu
cyDigJQgaW4gYSBzdGF0ZSB3aGVyZSBhbnkgZmVsb24gb3IgZG9tZXN0aWMgYWJ1c2VyIGNhbiBl
YXNpbHkgYnV5IGEgZ3VuIG9ubGluZSBvciBhdCBhIGd1biBzaG93IHdpdGhvdXQgYSBiYWNrZ3Jv
dW5kIGNoZWNrLiBHb3Zlcm5vciBLYXNpY2jigJlzIG5ldyBoYW5kaXdvcmsgYWxzbyBwdXRzIE9o
aW/igJlzIHlvdW5nZXN0IEJ1Y2tleWVzIGF0IHJpc2sgYnkgYWxsb3dpbmcgZ3VucyBpbiB0aGUg
c3RhdGXigJlzIG1vcmUgdGhhbiA4LDAwMCBkYXkgY2FyZSBob21lcyBhbmQgY2VudGVycy4gS2lk
cyBhcmUgY3VyaW91cywgYW5kIGV2ZXJ5IHNpbmdsZSBkYXkgd2Ugc2VlIHRyYWdlZHkgc3RyaWtl
IHdoZW4gdGhhdCBjdXJpb3NpdHkgbWVldHMgYSBsb2FkZWQgZ3VuLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVRo
ZSBtaXNzaW9uIG9mIHRoZSBCcmFkeSBvcmdhbml6YXRpb24gdW5pdGVkIHdpdGggdGhlIE1pbGxp
b24gTW9tIE1hcmNoLCBhIG5hdGlvbmFsIG5ldHdvcmsgb2Ygb3ZlciA5MCBjaGFwdGVycyB0byBw
cmV2ZW50IGd1biB2aW9sZW5jZSBhdCB0aGUgY29tbXVuaXR5IGxldmVsLCBpcyB0byBjcmVhdGUg
YSBzYWZlciBBbWVyaWNhIGJ5IGN1dHRpbmcgZ3VuIGRlYXRocyBpbiBoYWxmIGJ5IDIwMjUuPC9w
Pg0KPHA+DQoJTWFyaWx5biBNaWxsZXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zMDk4IG9y
IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptbWlsbGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tbWlsbGVyQHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi48L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.