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Higher education

UA and Kent State snuff out smoking on their campuses

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: June 30, 2017 - 07:23 PM
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A tobacco free sign is set-up outside the student union on Thursday, June 22, 2017, at the University of Akron in Akron, Ohio. Starting on July 1, The University of Akron will be a smoke-free campus. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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