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UA and the Soap Box Derby working as a team in the STEM

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: March 22, 2017 - 09:16 PM | Updated: March 23, 2017 - 02:29 PM
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Seiberling CLC sixth grader Keyonna Spear poses for a selfie with University of Akron president Matthew Wilson before she rode in a derby car outside the school after Wilson announced UA's College of Engineering is partnering with the Soap Box Derby on its gravity Racing Challenge STEM Team competition on Wednesday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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