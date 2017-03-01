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UA brunch and a pairing of beer events — Eat This, Week of March 2

Published: March 1, 2017 - 07:01 PM
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Buffe Cole of Green puts some sauce on her Carolina Barbecue Company pork sandwich at the 8th annual Art and Ale fundraiser for the Akron Art Museum on Friday evening at the Akron Art Museum in downtown Akron Food from regional restaurants and beer from 19 breweries were featured The event was sponsored by Acme Fresh Market. ((File photo)


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