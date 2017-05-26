All CATEGORIES
☰ Menu

University of Akron

UA child development center shut down after nearly 50 years on campus

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: May 26, 2017 - 03:46 PM | Updated: May 27, 2017 - 10:19 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ann Switocz leads her students and fellow staff from the University of Akron Center for Child Development on a field trip across the campus to the Polymer Engineering Academic Center. The UA Center for Child Development closed because of budget cuts. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Charity events: - 8:39 PM

This Week

The Scene: Vintage Canton benefits Chamber of Commerce - 8:39 PM
adoption29_01
Humane Society’s mobile center brings adoptable animals into the community - 7:07 PM
lakemore_01
Lakemore reviving its police department - 8:10 PM
chambers28web
Walsh Jesuit senior has life planned, overcomes adversity in personal life
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next