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University of Akron

UA child development center shut down after nearly 50 years on campus

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: May 26, 2017 - 03:46 PM | Updated: May 27, 2017 - 10:19 AM
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Ann Switocz leads her students and fellow staff from the University of Akron Center for Child Development on a field trip across the campus to the Polymer Engineering Academic Center. The UA Center for Child Development closed because of budget cuts. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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