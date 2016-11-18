All CATEGORIES
☰ Menu

UA engineering design team mix work with pleasure on their baja vehicle

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: November 18, 2016 - 09:48 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Sophomore Mason Hughes, 20, test drives the University of Akron's Engineering Design Team's mini baja car on Friday in Akron. The team used a parking lot near E. J. Thomas Hall on campus to test maneuverability, brakes and suspension. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

gifts19cutweb Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Second-grader uses birthday to help out other kids in need

One act of kindness can go a long way.

fire20cut_02
Man, 69, sets himself on fire in Highland Square moments after ranting about President-elect Trump - 8:13 PM
dyermetro20_01
Bob Dyer: Having a blast
uabuggy19cutweb
UA engineering design team mix work with pleasure on their baja vehicle
akronst19cutweb
Streetscape improvements in East Akron completed in seven months
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next