UA engineering design team mix work with pleasure on their baja vehicle

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QXMgTWFzb24gSHVnaGVzIGRhcnRlZCBpbiBhbmQgb3V0IG9mIG9yYW5nZSBjb25lcyBpbiBh
IHdvYmJseSBjYXIgb24gYSBtYWtlc2hpZnQgdGVzdCBjb3Vyc2Ugc2V0IHVwIEZyaWRheSBpbiBh
IFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gcGFya2luZyBsb3QsIHlvdSBjb3VsZCB0ZWxsIGhlIHdhcyBo
YXZpbmcgYSBnb29kIHRpbWUuPC9wPjxwPlRoZSBjYXIsIGNhbGxlZCBhIGJhamEsIHJlc2VtYmxl
ZCBhIGR1bmUgYnVnZ3kgb3IgYW4gb2ZmLXJvYWQgZ28ta2FydC4gT3RoZXIgY2FycyBsaWtlIGl0
LCBtYWRlIGJ5IHN0dWRlbnRzIGF0IGNvbGxlZ2VzIHdvcmxkd2lkZSwgYXJlIHVzZWQgaW4gaW50
ZXJuYXRpb25hbCBlbmdpbmVlcmluZyBjb21wZXRpdGlvbnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIx
NztzIGZ1biwgdGhlcmUgaXMgbm8gb3RoZXIgd2F5IHRvIGRlc2NyaWJlIGl0LCYjODIyMTsgc2Fp
ZCBIdWdoZXMsIHdobyBpcyBwYXJ0IG9mIFVBJiM4MjE3O3MgWmlwcyBCYWphLiBUaGUgVUEgc29w
aG9tb3JlIHdhcyB0ZXN0LWRyaXZpbmcgbmV3IHBhcnRzIGluIGFuIG9sZCB2ZWhpY2xlIHRoYXQg
d2FzIGNyZWF0ZWQgdHdvIHllYXJzIGFnby48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYSBmb3Vy
LWhvdXIgZW5kdXJhbmNlIHJhY2UsIHNvIHlvdSBoYXZlIHRvIGtub3cgaG93IHRvIG1hbmV1dmVy
IHR1cm5zIGFuZCBnbyBvdmVyIGxvZ3MsIHRyZWVzIGFuZCByb2NrcywmIzgyMjE7IEh1Z2hlcyBz
YWlkLiAmIzgyMjA7V2UgdXNlIHR3byBkcml2ZXJzIGF0IHR3by1ob3VyIGludGVydmFscywgcGl0
IGZvdXIgdGltZXMgYW5kIGdldCBnYXMgZXZlcnkgaG91ci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlppcHMgQmFq
YSBpcyBtYWRlIHVwIG9mIGFib3V0IDIwIHVuZGVyZ3JhZHVhdGVzIHdobyBkZXNpZ24gYW5kIGNy
ZWF0ZSBvbmUgY2FyIGVhY2ggeWVhciBvZiB0aGVpciBzY2hvb2wgY2FyZWVyLiBGcm9tIEp1bHkg
dG8gT2N0b2JlciB0aGV5IGRlc2lnbiB0aGUgdmVoaWNsZSwgYW5kIGZyb20gTm92ZW1iZXIgdG8g
TWFyY2ggdGhleSBtYWtlIHBhcnRzIGFuZCBwdXQgaXQgdG9nZXRoZXIuPC9wPjxwPk9uIEZyaWRh
eSwgc29tZSBvZiB0aGUgdGVhbSBtZW1iZXJzIHdvcmUgc2hpcnRzIHRoYXQgcmVhZCwgJiM4MjIw
OzEsMDAwIFtwbHVzXSBob3VycyB0byBidWlsZCwgZm91ciBob3VycyB0byBkZXN0cm95JiM4MjIx
OyBpbiByZWZlcmVuY2UgdG8gdGhlIGNvbXBldGl0aW9uLjwvcD48cD5UaGUgc3R1ZGVudHMgdXNl
IGhpZ2gtdGVjaCAzLUQgc29mdHdhcmUgdG8gY3JlYXRlIHRoZSBjb21wb25lbnRzIGZvciB0aGUg
dmVoaWNsZS4gVGhlcmUgYXJlIGZpdmUgZGVzaWduIGxlYWRlcnMsIG9uZSBlYWNoIGZvciBzdGVl
cmluZywgYnJha2VzLCBkcml2ZXRyYWluICAodGhlIG9uZSByZXNwb25zaWJsZSBmb3IgaG93IG11
Y2ggcG93ZXIgdGhleSBjYW4gZ2V0IGZyb20gdGhlIGVuZ2luZSksIGZyYW1lIGFuZCBzdXNwZW5z
aW9uIGRlc2lnbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXNlIGNhcnMgYXJlIGEgYmxhc3QuIFdlIHB1dCBh
IGxvdCBvZiBob3VycyBpbiBpdCwgYnV0IGdldHRpbmcgYmVoaW5kIHRoZSB3aGVlbCBmb3IgbWUg
aXMgdGhlIG1vc3QgZnVuLCYjODIyMTsgSHVnaGVzIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHdhcyB0ZXN0aW5n
IGl0IHRvIHNlZSBob3cgaXQgaGFuZGxlcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSB0ZWFtIHdhcyBhbHNv
IHRlc3RpbmcgdGhlIHJlYXIgd2hlZWwgaHViLCB3aGljaCBjcmFja2VkIG9uIHRoZSBsYXN0IHRl
c3QgY2FyIGR1cmluZyBjb21wZXRpdGlvbi4gIDwvcD48cD4mIzgyMjA7V2Ugd2VyZSBhYmxlIHRv
IHJlZGVzaWduIGFuZCB0YWtlIG91ciBsdWcgbnV0cyB0byBhIHNtYWxsZXIgc2l6ZSBhbmQgc2hh
dmUgb2ZmIHNvbWUgZXh0cmEgd2VpZ2h0LCYjODIyMTsgc2FpZCB0ZWFtIGNvLWNhcHRhaW4gRWxp
emFiZXRoIENsaWZmb3JkLCAyMC4gICYjODIyMDtUd28gb2Ygb3VyIG1haW4gbWFjaGluaXN0cyBq
dXN0IGZpbmlzaGVkIHRoYXQgdXAuIFdlIGFyZSB1c2luZyB0aGUgbmV3IHBhcnRzLiBXZSBkbyBo
YXZlIHRvIGJ1eSB0aGluZ3MgbGlrZSB0aXJlcywgc2hvY2tzIGFuZCB0aGUgd2hlZWwgb2YgdGhl
IHRpcmVzLCBidXQgd2UgdHJ5IHRvIG1ha2UgODUgcGVyY2VudCBvZiB0aGUgY2FyJiM4MjE3O3Mg
cGFydHMsIGxpa2UgdGhlIHN0ZWVyaW5nIHBhcnRzIGFuZCBzdXNwZW5zaW9uIHBhcnRzLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+RXZlcnkgdGVhbSBpbiB0aGUgYmFqYSBjb21wZXRpdGlvbiBnZXRzIHRoZSBzYW1l
IDEwIGhvcnNlcG93ZXIgZW5naW5lLiBJdCBjYW5ub3QgYmUgbW9kaWZpZWQ7IGl0IGlzIHRoZSBv
bmx5IGNvbnNpc3RlbnQgZWxlbWVudCBpbiB0aGUgY29tcGV0aXRpb25zLjwvcD48cD5DbGlmZm9y
ZCBzYWlkIHRoZSBVQSB0ZWFtIGlzIHRyeWluZyBzb21ldGhpbmcgZGlmZmVyZW50IHRoaXMgeWVh
ciAmIzgyMTI7IHRoZSBjYXImIzgyMTc7cyBzdGVlcmluZyB3aGVlbCB3aWxsIGJlIG1hZGUgb2Yg
Y2FyYm9uIGZpYmVyLCBhbmQgdGhlIHRlYW0gaXMgbG9va2luZyBpbnRvIGFlcm9keW5hbWljcyBh
cyB3ZWxsLjwvcD48cD5IdWdoZXMsIDIwLCBvZiBBbGxpYW5jZSwgaXMgdGhlIGxlYWQgd2VsZGVy
IG9mIHRoZSBkZXNpZ24gdGVhbS4gT24gdGhlIGxhc3QgdGVzdCBjYXIgdXNlZCBpbiBjb21wZXRp
dGlvbiwgaGUgcHV0IHRoZSBlbnRpcmUgZnJhbWUgdG9nZXRoZXIgYW5kIHRoZSBzdXNwZW5zaW9u
IGNvbXBvbmVudHMuPC9wPjxwPlRoaXMgd2Vla2VuZCwgdGhlIHRlYW0gd2lsbCBzdGFydCB3b3Jr
aW5nIG9uIHRoZSBtYWluIGZyYW1lIG9mIHRoZSBuZXcgdmVoaWNsZS4gPC9wPjxwPlRoZSB0ZWFt
IHBhcnRpY2lwYXRlcyBpbiB0aHJlZSBpbnRlcm5hdGlvbmFsIGNvbXBldGl0aW9ucy4gVGhleSB3
aWxsIHJhY2UgaW4gU291dGhlcm4gQ2FsaWZvcm5pYSwgS2Fuc2FzIGFuZCBJbGxpbm9pcyBpbiAy
MDE3LiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0VhY2ggeWVhciB3ZSBtYWtlIG9uZSBuZXcgY2FyLiBIb3BlZnVs
bHkgd2UmIzgyMTc7bGwgaGF2ZSBhbGwgdGhlIGNvbXBvbmVudHMgYW5kIHRhYnMgcHV0IGJhY2sg
b24gdGhlIGNhciBhbmQgdG9nZXRoZXIgYnkgTWFyY2ggaW4gdGltZSBmb3Igb3VyIGZpcnN0IGNv
bXBldGl0aW9uIGluIEFwcmlsLCYjODIyMTsgQ2xpZmZvcmQgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZSBvdGhl
ciBjb21wZXRpdGlvbnMgYXJlIGluIE1heSBhbmQgSnVuZS4gSW4gSnVseSB3ZSBzdGFydCBkZXNp
Z25pbmcgYWdhaW4gZm9yIG5leHQgeWVhci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlVBJiM4MjE3O3MgZW5naW5l
ZXJpbmcgZGVwYXJ0bWVudCBoYXMgYmVlbiBkZXNpZ25pbmcgdGhlIGNhcnMgZm9yIDIwIHllYXJz
LiBVQSB0ZWFtcyBoYXZlIHBsYWNlZCBpbiB0aGUgdG9wIDEwIG92ZXJhbGwgb3V0IG9mIDEwMCBv
dGhlciB2ZWhpY2xlcyBvdmVyIHRoZSB5ZWFycyBhbmQgY2FtZSBpbiB0aGlyZCBpbiAyMDE1IGlu
IG9uZSBvZiB0aGUgcmFjZXMuPC9wPjxwPlRlYW0gbWVtYmVycyB0b29rIGFkdmFudGFnZSBvZiBG
cmlkYXkmIzgyMTc7cyA3MC1kZWdyZWUgd2VhdGhlciB0byB0ZXN0IHRoZSB2ZWhpY2xlLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7VGhpcyBpcyBob3cgd2Uga2VlcCB0ZWFtIG1vcmFsZSB1cDogV2UgaGF2ZSBmdW4g
ZGF5czsgd2UgdGFrZSB0aGUgb2xkIGNhcnMgb3V0LCBhbmQgZXZlcnlib2R5IG9uIHRoZSB0ZWFt
IGdldHMgYSBjaGFuY2UgdG8gZHJpdmUgaXQsJiM4MjIxOyBzYWlkIENsaWZmb3JkLiAmIzgyMjA7
Rm9yIHRoZSBhY3R1YWwgY29tcGV0aXRpb24sIHRoZSBkcml2ZXJzIGhhdmUgdG8gZ28gdGhyb3Vn
aCB0aW1lIHRyaWFscyB0byBxdWFsaWZ5LiBFdmVyeWJvZHkgd2lsbCBnZXQgYSBjb3VwbGUgb2Yg
dHJpYWxzLCBhbmQgdGhlIG9uZXMgd2l0aCB0aGUgZmFzdGVzdCBhdmVyYWdlIHRpbWVzIGdldCB0
byBiZSBvdXIgZHJpdmVycy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldoZW4gdGhlIHN1c3BlbnNpb24gZGVzaWdu
IGxlYWRlciwgWmFjaGFyeSBHbmFiYWgsIHdob3NlIG5pY2tuYW1lIGlzICYjODIyMDtOYXNjYXIs
JiM4MjIxOyB0b29rIHRoZSB3aGVlbCBmb3IgYSB0ZXN0LWRyaXZlLCBoZSBzcGVkIGFyb3VuZCB0
aGUgY29uZXMsIGtub2NraW5nIGRvd24gYSBmZXcgYW5kIHR1cm5pbmcgY29ybmVycyBvbiB0aHJl
ZSB3aGVlbHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgYmFjayByaWdodCB3aGVlbCB0aXJlIGlzIHdvYmJs
eSBsaWtlIHRoZSByZWFyIGVuZCBpcyBjaGFzaW5nIHlvdSBhbmQgd2FzIGplcmt5IGF0IHRpbWVz
LCBzbyB0aGUgYmVhcmluZ3MgYXJlIHNsb3BweSwmIzgyMjE7IEduYWJhaCwgMjAsIG9mIENhbnRv
biwgc2FpZCBhZnRlciBoaXMgdGVzdC1kcml2ZS4gPC9wPjxwPkl0IHdhcyBqdXN0IG9uZSBtb3Jl
IHRoaW5nIHRoZSB0ZWFtIHdvdWxkIGhhdmUgdG8gY29ycmVjdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGZv
dW5kIHRoYXQgYWx1bWludW0gdGllIHJvZHMgd2VyZSBiZXR0ZXIgdGhhbiBzdGVlbCBvbmVzLCBz
byB3ZSYjODIxNztyZSB1c2luZyB0aG9zZSBmb3IgdGhlIG5ldyBjYXIsIGFuZCB0aGUgbmV3IHdo
ZWVsIGh1YnMgYXJlIHdvcmtpbmcgbXVjaCBiZXR0ZXIsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkIGFzIGhlIGFu
ZCBvdGhlciB0ZWFtIG1lbWJlcnMgZ290IGJhY2sgdG8gd29yayBvbiB0aGVpciBiYWphLjwvcD48
cD5NYXJpbHluIE1pbGxlciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTMwOTggb3IgPGEgaHJl
Zj0ibWFpbHRvOm1taWxsZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1taWxsZXJAdGhlYmVhY29u
am91cm5hbC5jb208L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.