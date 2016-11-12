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INVITATIONAL DRAWS HUNDREDS, KEEPS MEMORY OF SPECIAL GIRL ALIVE

UA hosts Brooke McMahan swim invitational, where winning isn’t everything

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: November 12, 2016 - 11:28 PM | Updated: November 13, 2016 - 11:14 AM
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Nicholas Savelli (left) 11, of the Hudson Special Olympics swim team gets a lift from Samantha Moore, 15, of the Walsh Jesuit High School swim team during a swimming clinic in the Brooke McMahan Memorial Invitational Swim Meet at the Ocasek Natatorium on the University of Akron campus Saturday in Akron. Hundreds of swimmers with developmental disabilities participated in the event that including swimming clinics by local high school swim teams and race relays. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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