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UA, Kent State campus police reiterate commitment to safety after OSU attack

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: November 30, 2016 - 08:21 PM | Updated: December 1, 2016 - 03:12 PM
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Major Dale Gooding of the University of Akron Police Department talks about campus safety at the police administration building on Wednesday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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