UA, Kent State campus police reiterate commitment to safety after OSU attack

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPk1vcmUgZGV0YWlscyAuLi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1Q
RFRMX0JvZHlUeHQtLT48cD5BTElDRSB0cmFpbmluZzogU2VlIG92ZXJ2aWV3IGF0IDxhIGhyZWY9
Imh0dHA6Ly90aW55dXJsLmNvbS9qNmFkNW9xIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cDovL3Rpbnl1
cmwuY29tL2o2YWQ1b3E8L2E+LiA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0JvZHlUeHQtLT48cD5TYWZl
dHkgcXVlc3Rpb25zOiBPciB0byBzZXQgdXAgYSBjbGFzcywgY29udGFjdCA8YSBocmVmPSJtYWls
dG86ZGFsZTJAdWFrcm9uLmVkdSI+ZGFsZTJAdWFrcm9uLmVkdTwvYT4uPC9wPg==
PHA+VGhlIGNhci1hbmQta25pZmUgYXR0YWNrIE1vbmRheSBvbiBPaGlvIFN0YXRlJiM4MjE3O3Mg
Y2FtcHVzIGhhcyBwcm9tcHRlZCBtb21lbnRzIG9mIHJlZmxlY3Rpb24gYWNyb3NzIGNhbXB1c2Vz
IGFuZCBhIGxvb2sgYXQgc2FmZXR5IG1lYXN1cmVzLjwvcD48cD5UaGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBB
a3JvbiBhbmQgS2VudCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IGhhdmUgb2ZmaWNlcnMgb24gZHV0eSAyNC83
LiBVQSBoYXMgMzggZnVsbC10aW1lIHBvbGljZSBvZmZpY2VycyBvbiBjYW1wdXMgYW5kIEtTVSBo
YXMgMzEgZnVsbC10aW1lIHBvbGljZSBvZmZpY2Vycy4gQm90aCBwb2xpY2UgZGVwYXJ0bWVudHMg
dHJhaW4gcmVndWxhcmx5IG9uIGhvdyB0byByZXNwb25kIHRvIGEgcG90ZW50aWFsIGFjdGl2ZSBz
aG9vdGVyLCB3aXRoIHRoZSBnb2FsIG9mIGVsaW1pbmF0aW5nIHRoZSB0aHJlYXQgYXMgcXVpY2ts
eSBhcyBwb3NzaWJsZS48L3A+PHA+VGhlIGxhc3QgaW5jaWRlbnQgb24gS2VudCBTdGF0ZSYjODIx
NztzIGNhbXB1cyB0aGF0IHdhcyB0cmVhdGVkIGFzIGFuIGFjdGl2ZSBzaG9vdGVyIHdhcyBBcHJp
bCAyLCAyMDE0LiBJdCB0dXJuZWQgb3V0IHRvIGJlIGEgbG92ZS10cmlhbmdsZSBjb25mcm9udGF0
aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VHdvIHdvbWVuIGNvbmZyb250ZWQgdGhlaXIgYm95ZnJpZW5kIGFm
dGVyIGxlYXJuaW5nIHRoYXQgaGUgd2FzIGNoZWF0aW5nIG9uIHRoZW0gd2l0aCBlYWNoIG90aGVy
LiBIZSBwdWxsZWQgYSBndW4gb3V0IG9mIGhpcyBjYXIgd2l0aCBoaXMgZmluZ2VyIG9uIHRoZSB0
cmlnZ2VyICYjODIxMjsgYW5kIGFzIGhlIHdhcyBwdWxsaW5nIGl0IG91dCwgaGUgYWNjaWRlbnRh
bGx5IHNob3QgaGltc2VsZiBpbiB0aGUgaGFuZCwmIzgyMjE7IHNhaWQgVHJpY2lhIEtub2xlcywg
dGhlIGNvbW11bml0eSByZXNvdXJjZSBvZmZpY2VyIGZvciBLZW50IFN0YXRlIHBvbGljZS4gJiM4
MjIwO1RoZSB3b21lbiB3ZW50IG9mZiBzY3JlYW1pbmcuIFdlIGdvdCBzZXZlcmFsIGNhbGxzIHRo
YXQgdGhlcmUgd2FzIGEgbWFuIHdpdGggYSBndW47IHRoZXkgZGlkbiYjODIxNzt0IGtub3cgaWYg
aGUgc2hvdCBzb21lb25lLCBidXQgdGhlcmUgd2FzIGJsb29kIGV2ZXJ5d2hlcmUgYW5kIGhlIHRv
b2sgb2ZmIHJ1bm5pbmcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TaGUgc2FpZCBhIGZsYXNoIGFsZXJ0ICYjODIx
MjsgdGhlIG1hc3Mgbm90aWZpY2F0aW9uIHN5c3RlbSBmb3IgdGhhdCBhcmVhICYjODIxMjsgd2Fz
IHNlbnQgb3V0IHJpZ2h0IGF3YXkgd2FybmluZyBhYm91dCBhIHBvc3NpYmxlIGFjdGl2ZSBzaG9v
dGVyLjwvcD48cD5BcmVhIGxhdyBlbmZvcmNlbWVudCBvZmZpY2VycyByZXNwb25kZWQgZnJvbSBh
Ym91dCBmaXZlIGRlcGFydG1lbnRzLjwvcD48cD5UaGUgZGlzcGF0Y2hlciBmb3VuZCB0aGF0IHRo
ZSBtYW4gd2l0aCB0aGUgZ3VuIGhhZCBnb25lIHRvIGEgaG9zcGl0YWwuPC9wPjxwPiYjODIyMDtX
ZSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IHdoYXQgaGlzIGludGVudCB3YXMgJiM4MjEyOyBpZiBoZSB3YXMg
anVzdCBwdWxsaW5nIGl0IG91dCB0byBzY2FyZSB0aGUgZ2lybHMsIG9yIGlmIGhlIGhhZCBpbnRl
bmRlZCBvbiB1c2luZyBpdCBvbiB0aGUgZ2lybHMgJiM4MjEyOyAgYnV0IHdlIGRpZG4mIzgyMTc7
dCB0YWtlIGFueSBjaGFuY2VzLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCB3YXMgYW4gaXNv
bGF0ZWQgaW5jaWRlbnQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TV0FUIHJhaWQgYXQgVUE8L3A+PHA+VW5pdmVy
c2l0eSBvZiBBa3JvbiBQb2xpY2UgQ2hpZWYgSmltIFdlYmVyIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgbGlrZSB0
byB0YWxrIGFib3V0IHRoZSBzaG9vdGluZyBpbmNpZGVudCBhdCB0aGUgdW5pdmVyc2l0eSBvbiBO
b3YuIDEwLCAyMDAyLCB3aGVuIFRob21hcyBUcmVta28gSnIuLCA0NywgYmFycmljYWRlZCBoaW1z
ZWxmIGluIGEgcmVzdHJvb20gZm9yIDEwIGhvdXJzIGluIHRoZSBiYXNlbWVudCBvZiB0aGUgVUEg
cG9saWNlIGRlcGFydG1lbnQuPC9wPjxwPlBvbGljZSBnb3QgYSBjYWxsIGFib3V0IGEgc3VzcGlj
aW91cyBwZXJzb24gd2Fsa2luZyBhcm91bmQgdGhlIGJhc2VtZW50IG9mIHRoZSBidWlsZGluZyB3
aXRoIGEgbWFjaGV0ZSBzdGlja2luZyBvdXQgb2YgaGlzIGJhY2twYWNrLjwvcD48cD5PZmZpY2Vy
cyBzdHJ1Z2dsZWQgd2l0aCBUcmVta28gYW5kIHdlcmUgYWJsZSB0byBnZXQgdGhlIGJhY2twYWNr
LCB3aGljaCBjb250YWluZWQgYSAuNDAtY2FsaWJlciBoYW5kZ3VuLCBhbW11bml0aW9uIGFuZCB0
aGUgbWFjaGV0ZS48L3A+PHA+VHJlbWtvIHdhcyBzaG90IGFuZCBraWxsZWQgYnkgdGhlIEFrcm9u
IHBvbGljZSBTV0FUIHRlYW0gd2hlbiBoZSBjYW1lIG91dCBvZiB0aGUgcmVzdHJvb20sIGZvcmNl
ZCBvdXQgYnkgdGVhciBnYXMsIHdpZWxkaW5nIGEgLjQ1LWNhbGliZXIgc2VtaWF1dG9tYXRpYyBo
YW5kZ3VuLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHRyaWVkIHRlYXIgZ2FzLCBhbmQgbmVnb3RpYXRpb25z
LCBidXQgdGhlIHdob2xlIHRpbWUgb2YgdGhlIHN0YW5kb2ZmIGhlIG5ldmVyIHRhbGtlZCB0byBw
b2xpY2Ugb2ZmaWNlcnMsJiM4MjIxOyBXZWJlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQgd2FzIHJlYWxseSBh
IHN1aWNpZGUgYnkgY29wLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPlRoZSBvZmZpY2VyIHdhcyBjbGVhcmVkIGJ5
IHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IHByb3NlY3V0b3IgYXMganVzdGlmaWFibGUgdXNlIG9mIGRlYWRs
eSBmb3JjZS4gPC9wPjxwPkFMSUNFIHByb3RvY29sPC9wPjxwPkNvbGxlZ2UgY2FtcHVzZXMgdXNl
IHRoZSBjb25jZXB0IG9mIEFMSUNFLCBzaG9ydCBmb3IgQWxlcnQsIExvY2tkb3duLCBJbmZvcm0s
IENvdW50ZXIgYW5kIEV2YWN1YXRlLiBUcmFpbmVycyBpbnN0cnVjdCBob3cgdG8gYmUgcHJvYWN0
aXZlIGluIGhhbmRsaW5nIHRoZSB0aHJlYXQgb2YgYW4gYWdncmVzc2l2ZSBpbnRydWRlciBvciBh
Y3RpdmUgc2hvb3RlciBldmVudCB2ZXJzdXMgdGhlIHRyYWRpdGlvbmFsICYjODIyMDtsb2NrZG93
biBvbmx5JiM4MjIxOyBhcHByb2FjaC48L3A+PHA+VGhlIEFMSUNFIHByb2dyYW0gaXMgaW5jb3Jw
b3JhdGVkIGludG8gdGhlIGZpcnN0LXllYXIgbGVhcm5pbmcgZXhwZXJpZW5jZSBjdXJyaWN1bHVt
IGZvciB0cmFkaXRpb25hbCBpbmNvbWluZyBmcmVzaG1lbiBhdCBib3RoIFVBIGFuZCBLU1UuPC9w
PjxwPkFMSUNFIGluc3RydWN0b3JzIGFsc28gaW50cm9kdWNlIHRoZSBwcm9ncmFtIHRvIHN0dWRl
bnRzIGluIHRoZSBJbnRybyB0byBOdXJzaW5nIHByb2dyYW0sIGZpcnN0IGFpZC9DUFIgY2xhc3Nl
cyBhbmQgdGhvc2UgZ3JhZHVhdGluZyBmcm9tIHRoZSBlZHVjYXRpb24gZGVwYXJ0bWVudCwgYXMg
d2VsbCBhcyByZWNyZWF0aW9uIGNlbnRlciBzdGFmZiBhbmQgcmVzaWRlbnQgYXNzaXN0YW50cy48
L3A+PHA+T25lIG9mIHRoZSBBTElDRSBpbnN0cnVjdG9ycyBhdCBVQSwgTWFqLiBEYWxlIEdvb2Rp
bmcgSnIuLCBzYWlkIHRoZSBwcmVzZW50YXRpb24gb2ZmZXJzIGRpZmZlcmVudCBzdHJhdGVnaWVz
IGJ1dCBzdHJlc3NlcyB0aGF0IHBlb3BsZSBzaG91bGQgYmUgYXdhcmUgb2YgdGhlaXIgZW52aXJv
bm1lbnQuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7Rmlyc3QgYW5kIGZvcmVtb3N0IGJlIGF3YXJlIG9mIHlvdXIg
c3Vycm91bmRpbmdzLiBEb24mIzgyMTc7dCBiZSBkaXN0cmFjdGVkIGJ5IHNvIG1hbnkgZGV2aWNl
cyB0aGF0IHdlIGhhdmUgdG9kYXkgd2l0aCBjZWxscGhvbmVzIGFuZCBtdXNpYyBpbiBvdXIgZWFy
cyAmIzgyMTI7IGFsbCB0aGF0IHR5cGUgb2YgZWxlY3Ryb25pYyBnYWRnZXRyeSB0aGF0IHRlbmRz
IHRvIGRpc3RyYWN0IHlvdSwmIzgyMjE7IEdvb2Rpbmcgc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1Blb3Bs
ZSBiZWNvbWUgY3JlYXR1cmVzIG9mIGhhYml0IGFuZCB0ZW5kIHRvIGRvIHRoZSBzYW1lIHRoaW5n
IG92ZXIgYW5kIG92ZXIuIEJlY29tZSBmYW1pbGlhciB3aXRoIHlvdXIgc3Vycm91bmRpbmdzIGFu
ZCB0aGUgYnVpbGRpbmdzIHlvdSYjODIxNztyZSBpbiBhbmQgZ2l2ZSB5b3Vyc2VsdmVzIG9wdGlv
bnMuIExlYXJuIHdoZXJlIG90aGVyIGV4aXRzIGFyZSBvciB3aGVyZSB0aGUgc3RhaXJ3ZWxscyBh
cmUgaWYgeW91IHVzZSB0aGUgZWxldmF0b3IuIEluIGFuIGVtZXJnZW5jeSBzaXR1YXRpb24sIGp1
c3QgaGF2aW5nIHRoYXQgcGxhbiBCIGdvZXMgYSBsb25nIHdheSBpbiBnZXR0aW5nIHRvIHNhZmV0
eS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJvdGggY2FtcHVzZXMgYWxzbyBoYXZlIGVtZXJnZW5jeSBwaG9uZXMs
IGVtZXJnZW5jeSB0ZXh0IG1lc3NhZ2luZyBhbmQgYSBtYXNzIG5vdGlmaWNhdGlvbiBzeXN0ZW0g
dGhhdCBnb2VzIHRvIGV2ZXJ5IGJ1aWxkaW5nLjwvcD48cD5Gb2N1cyBvbiBwcmVwYXJlZG5lc3M8
L3A+PHA+VUEgUG9saWNlIENoaWVmIFdlYmVyIHNhaWQgc3R1ZGVudHMgc2hvdWxkIGJlIGF3YXJl
IG9mIGFsbCB0aGUgc2FmZXR5IHRvb2xzIG9uIGNhbXB1cywgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBSb28gRXhw
cmVzcyBidXMgc3lzdGVtLCBvdXRkb29yIHdhcm5pbmcgc3lzdGVtLCBjYW1wdXMgZXNjb3J0IHNl
Y3VyaXR5IGFzIHdlbGwgYXMgdGhlIG9mZi1jYW1wdXMgc2FmZXR5IHBhdHJvbC48L3A+PHA+SGUg
c2FpZCB0aGUgdW5pdmVyc2l0eSBoaXJlZCBhIGNvbXBhbnkgY2FsbGVkIEJsb2NrIGJ5IEJsb2Nr
IGFib3V0IGZvdXIgeWVhcnMgYWdvIHRvIHdhbGsgc3R1ZGVudHMgaG9tZSwgdG8gZG8gaG91c2Ug
Y2hlY2tzIGR1cmluZyBzY2hvb2wgYnJlYWtzIGFuZCB0byBiZSBvbiB0aGUgbG9va291dCBmb3Ig
b2ZmLWNhbXB1cyBjcmltZXMgbGlrZSByb2JiZXJpZXMgYW5kIGFzc2F1bHRzLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7V2Ugd2FudCB0byBtYWtlIHN1cmUgdGhhdCBldmVyeW9uZSBvbiBjYW1wdXMgdXRpbGl6ZXMg
ZXZlcnl0aGluZyBhdmFpbGFibGUgZm9yIHRoZWlyIHNhZmV0eSwmIzgyMjE7IFdlYmVyIHNhaWQu
ICYjODIyMDtJdCB0YWtlcyBldmVyeW9uZSBpbiB0aGUgdW5pdmVyc2l0eSBmYW1pbHkgdG8gYmUg
dGhhdCBleHRyYSBzZXQgb2YgZXllcyBhbmQgZWFycy4gV2UgYXJlIGFsbCBoZXJlIGZvciB0aGUg
c2FtZSByZWFzb24gJiM4MjEyOyB0byBtYWtlIHN0dWRlbnRzIHN1Y2Nlc3NmdWwgYW5kIGhhdmUg
YSBzYWZlIGVudmlyb25tZW50LiYjODIyMTs8L3A+PHA+S2VudCBTdGF0ZSBwb2xpY2UgaGFkIGEg
c2ltaWxhciBtZXNzYWdlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7T3VyIG1haW4gcHJpb3JpdHkgaXMgdGhlIHNh
ZmV0eSBhbmQgc2VjdXJpdHkgb2Ygb3VyIGZhY3VsdHksIHN0YWZmIGFuZCBzdHVkZW50cyBoZXJl
LCBzbyB3ZSBkbyBhcyBtdWNoIGFzIHdlIGNhbiwmIzgyMjE7IEtub2xlcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7
QW5kIGlmIGFueW9uZSBzZWVzIHNvbWV0aGluZyBzdXNwaWNpb3VzLCBkb24mIzgyMTc7dCBiZSBh
ZnJhaWQgdG8gZ2l2ZSB1cyBhIGNhbGwuIFdlJiM4MjE3O2QgcmF0aGVyIHRoZW0gY2FsbCBhbmQg
d2UgY2hlY2sgaXQgb3V0IGFuZCBpdCBiZSBub3RoaW5nLCB0aGFuIG5vdCBjYWxsaW5nIGFuZCBp
dCB0dXJucyBpbnRvIHNvbWV0aGluZy4mIzgyMjE7IDwvcD48cD5NYXJpbHluIE1pbGxlciBjYW4g
YmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTMwOTggb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1taWxsZXJAdGhl
YmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1taWxsZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.