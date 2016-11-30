All CATEGORIES
☰ Menu

UA, Kent State campus police reiterate commitment to safety following OSU incident

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: November 30, 2016 - 08:21 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Major Dale Gooding of the University of Akron Police Department talks about campus safety at the police administration building on Wednesday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Bob Dyer: OSU attack good for his wallet - 8:47 PM

Is there a name for the PR equivalent of an ambulance-chaser?

openm01_02
OPEN M CEO Dottie Achmoody to retire - 8:47 PM
falls01_01
Cuyahoga Falls launches initiative to strengthen neighborhoods - 8:47 PM
Western Reserve Hospital battle rages on, even after jury verdict - 8:47 PM
mack01
Retired Judge Monte Mack, 89, remembered for strict court demeanor, kind mentoring - 8:21 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next