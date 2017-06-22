UA no longer leasing spaces in four parking facilities; plans to save $55,000 a year

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QmVhY29uIEpvdXJuYWwgc3RhZmYgcmVwb3J0PC9wPjxwPlRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFr
cm9uIHdpbGwgbm8gbG9uZ2VyIGxlYXNlIHBhcmtpbmcgc3BhY2VzIGluIHRocmVlIHBhcmtpbmcg
bG90cyBhbmQgYSBwYXJraW5nIGRlY2sgbmVhciB0aGUgY2FtcHVzLCBzYXZpbmcgJDU1LDAwMCBh
IHllYXIuPC9wPjxwPlRoZXJlIGlzIGFsdGVybmF0aXZlIHBhcmtpbmcgbmVhciB0aGUgbGVhc2Vk
IHNwYWNlcywgc29tZSBvZiB3aGljaCB3ZXJlIHJlZ3VsYXJseSB1c2VkLCBVQSBzYWlkLjwvcD48
cD5VQSB3YXMgbGVhc2luZyBhIHRvdGFsIG9mIDQxNCBzcGFjZXMuIFVBIG5vdyBoYXMgYSB0b3Rh
bCBvZiAxMSw2MzIgcGFya2luZyBzcG90cy48L3A+PHA+VGhlICQ1NSwwMDAgd2lsbCBiZSB1c2Vk
IHRvIG1haW50YWluIHBvcHVsYXIgbG90cyBhbmQgZGVja3MgYW5kIHRvIHN1cHBvcnQgYnVzIHNo
dXR0bGUgc2VydmljZSBvbiBjYW1wdXMsIFVBIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBwYXJraW5nIHNwYWNl
cyB0aGF0IGFyZSBubyBsb25nZXIgYmVpbmcgbGVhc2VkIGJlbG9uZyB0byBGaXJzdCBVbml0ZWQg
TWV0aG9kaXN0IENodXJjaCwgQW5udW5jaWF0aW9uIEdyZWVrIE9ydGhvZG94IENodXJjaCwgdGhl
IENoYXBlbCBhbmQgdGhlIGNpdHkgb2YgQWtyb24uIFRoZSBjaXR5LW93bmVkIHNwYWNlcyB3ZXJl
IGluIHRoZSBCcm9hZHdheSBQYXJraW5nIERlY2suPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.