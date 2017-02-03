UA president talks to international students about new immigration orders

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWhtZWQgRWxnaHJpYW55IGFuZCBoaXMgd2lmZSBoYXZlIGJlZW4gaW4gdGhlIFVuaXRlZCBT
dGF0ZXMgc2luY2UgMjAwOCBvbiBzdHVkZW50IHZpc2FzLCBidXQgaGUgc2FpZCB0aGV5IGRvIG5v
dCBkYXJlIHRyeSB0byBnbyBiYWNrIHRvIHRoZWlyIGhvbWVsYW5kIG9mIExpYnlhIGF0IHRoaXMg
dGltZS48L3A+PHA+VGhyZWUgb2YgdGhlaXIgZml2ZSBjaGlsZHJlbiBhcmUgVS5TLiBjaXRpemVu
cywgYmVjYXVzZSB0aGV5IHdlcmUgYm9ybiBpbiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcy4gVGhlIG90aGVy
IHR3byB3ZXJlIGJvcm4gaW4gTGlieWEgYW5kLCBsaWtlIHRoZWlyIHBhcmVudHMsIGFyZSBub3Qg
VS5TLiBjaXRpemVucy48L3A+PHA+TGlieWEgaXMgYW1vbmcgc2V2ZW4gTXVzbGltLW1ham9yaXR5
IGNvdW50cmllcyBsaXN0ZWQgaW4gYSB0ZW1wb3JhcmlseSB0cmF2ZWwgYmFuIGluIFByZXNpZGVu
dCBUcnVtcCYjODIxNztzIHJlY2VudCBleGVjdXRpdmUgb3JkZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZb3Ug
aGF2ZSB0byBiZSBpbiBnb29kIHN0YXR1cyB0byByZW1haW4gaW4gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMu
IEkgaGF2ZSBzZXZlcmFsIGRlZ3JlZXMsIGFuZCBoYXZlIGFwcGxpZWQgZm9yIGFub3RoZXIgbWFz
dGVyJiM4MjE3O3MgZGVncmVlIHByb2dyYW0sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgYXJl
IGJvdGggZ3JhZHVhdGUgc3R1ZGVudHMgYXQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24uIFdlIGNh
bm5vdCBnbyBiYWNrLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPkVsZ2hyaWFueSB3YXMgYW1vbmcgYWJvdXQgMTUw
IHN0dWRlbnRzLCBmYWN1bHR5IGFuZCBjb21tdW5pdHkgbWVtYmVycyB3aG8gYXR0ZW5kZWQgYW4g
aW5mb3JtYXRpb25hbCBzZXNzaW9uIGFib3V0IHJlY2VudCBuYXRpb25hbCBpbW1pZ3JhdGlvbiBk
ZXZlbG9wbWVudHMgaGVsZCBGcmlkYXkgYXQgVUEmIzgyMTc7cyBzdHVkZW50IHVuaW9uIHRoZWF0
ZXIuPC9wPjxwPlRoZSBmb3J1bSB3YXMgYWxzbyBzdHJlYW1saW5lZCBsaXZlIHZpYSBGYWNlYm9v
ayBhbmQgZ290IG1vcmUgdGhhbiA1LDAwMCBoaXRzLiBTZXZlcmFsIHF1ZXN0aW9ucyB3ZXJlIGFs
c28gdGFrZW4gdmlhIEZhY2Vib29rLjwvcD48cD5UaGUgZXZlbnQgd2FzIGhvc3RlZCBieSBVQSBQ
cmVzaWRlbnQgTWF0dGhldyBXaWxzb24gYW5kIFVBIHByb2Zlc3NvciBFbGl6YWJldGggS25vd2xl
cywgYW4gZXhwZXJ0IGluIGltbWlncmF0aW9uIGxhdyB3aG8gc2VydmVzIGFzIHRoZSBkaXJlY3Rv
ciBvZiBVQSYjODIxNztzIEltbWlncmF0aW9uICZhbXA7IEh1bWFuIFJpZ2h0cyBDbGluaWMuIDwv
cD48cD5VQSBoYXMgYSB0b3RhbCBvZiAgMSwzOTMgaW50ZXJuYXRpb25hbCBhbmQgcGVybWFuZW50
IHJlc2lkZW50IHN0YXR1cyBzdHVkZW50cywgYW5kIDg4IG9mIHRoZSBzdHVkZW50cyBhcmUgZnJv
bSB0aG9zZSBzZXZlbiBjb3VudHJpZXMgd2l0aCB0cmF2ZWwgYmFucy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dl
JiM4MjE3O3JlIG5vdCBwcm92aWRpbmcgbGVnYWwgYWR2aWNlLCBidXQgd2UmIzgyMTc7cmUgcHJv
dmlkaW5nIGxlZ2FsIGluZm9ybWF0aW9uIGFuZCBjYW4gZGlyZWN0IHlvdSB0byBwZW9wbGUgd2hv
IGNhbiBnaXZlIHlvdSBsZWdhbCBhZHZpY2UsJiM4MjIxOyBXaWxzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO1dl
JiM4MjE3O3JlIG5vdCBnb2luZyB0byBiZSBwb2xpdGljYWwsIGJ1dCBvbiBib3RoIHNpZGVzIG9m
IHRoZSBhaXNsZSB0aGV5IHNhaWQgdGhlIHJvbGwgb3V0IG9mIHRoZSBleGVjdXRpdmUgb3JkZXIg
d2FzIGNsdW1zeSwgY29uZnVzaW5nIGFuZCBldmVuIGh1cnRmdWwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5IZSBz
YWlkIGhlIGhhcyBzcG9rZW4gd2l0aCB0d28gVUEgaW50ZXJuYXRpb25hbCBzdHVkZW50cyB3aG8g
YXJlIHN0dWNrIG91dCBvZiB0aGUgY291bnRyeSBiZWNhdXNlIG9mIHRoZSBleGVjdXRpdmUgb3Jk
ZXIuIFdpbHNvbiBzYWlkIGhlJiM4MjE3O3MgdHJ5aW5nIHRvIHdvcmsgb24gYSBwbGFuIHRoYXQg
d2lsbCBoZWxwIHRoZW0gY29tcGxldGUgdGhlaXIgYWNhZGVtaWMgZGVncmVlcy4gSGUmIzgyMTc7
cyBhbHNvIHdvcmtpbmcgb24gd2hhdCB0aGUgdW5pdmVyc2l0eSBjYW4gZG8gZm9yIHRoZW0gYXMg
ZmFyIGFzIHRoZWlyIHBlcnNvbmFsIGl0ZW1zIGluIGNhc2UgdGhleSBjYW4mIzgyMTc7dCBnZXQg
YmFjayBzb29uLiA8L3A+PHA+T25lIGZhY3VsdHkgbWVtYmVyIGluIHRoZSBhdWRpZW5jZSwgUGV0
cmEgR3J1YmVyLCBhbiBhc3NvY2lhdGUgcHJvZmVzc29yIGF0IFVBLCBpcyBmcm9tIEF1c3RyaWEs
IGFuZCBoZXIgaHVzYmFuZCBpcyBmcm9tIEV0aGlvcGlhLiBTaGUgc2FpZCBoZXIgaHVzYmFuZCBo
YXMgdG8gdHJhdmVsIHRvIEV0aGlvcGlhIHNvb24gb24gZmFtaWx5IGJ1c2luZXNzIGFuZCBpcyBh
ZnJhaWQgaGUgbWF5IG5vdCBiZSBhYmxlIHRvIHJldHVybi4gTmVpdGhlciBoYXMgYSBncmVlbiBj
YXJkLiA8L3A+PHA+S25vd2xlcyBzYWlkIHRoZSBleGVjdXRpdmUgb3JkZXIgb25seSBhZGRyZXNz
ZXMgdHJhdmVsIGJ5IHJlZnVnZWVzIGFuZCB0aG9zZSB3aG8gYXJlIGNvbWluZyBmcm9tIHRoZSBz
ZXZlbiBpZGVudGlmaWVkIGNvdW50cmllcyBhbmQgY291bGQgbm90IHNwZWN1bGF0ZSBvbiB0aGUg
ZnV0dXJlLiBTaGUgZ2F2ZSB0aGUgYmFzaWNzIG9mIHRoZSBleGVjdXRpdmUgb3JkZXIgYW5kIG1h
ZGUgb25lIGNsZWFyIHN1Z2dlc3Rpb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtEbyBub3QgdHJhdmVsIG91dHNp
ZGUgb2YgdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgYXQgdGhpcyB0aW1lLCBhbmQgaWYgeW91IGRvIGhhdmUg
dG8gdHJhdmVsLCBjb25zdWx0IHdpdGggYW4gaW1taWdyYXRpb24gYXR0b3JuZXkgZmlyc3QgYmVm
b3JlIGRlcGFydGluZywmIzgyMjE7IHNoZSB0b2xkIHRoZSBhdWRpZW5jZS4gJiM4MjIwO1RoZXJl
IGFyZSBhbHJlYWR5IDEzIHN1aXRzIGZpbGVkLCB0ZW1wb3JhcnkgcmVzdHJhaW5pbmcgb3JkZXJz
LCBvbiBjb25zdGl0dXRpb25hbCBpc3N1ZXMsIGluZGl2aWR1YWwgZHVlIHByb2Nlc3MgcmlnaHRz
IHZpb2xhdGVkIGFuZCBkaXNjcmltaW5hdGlvbiBhZ2FpbnN0IG5hdGlvbmFsIHJlbGlnaW9uIGFu
ZCByYWNlLiBJJiM4MjE3O20gc3VyZSBtb3JlIHdpbGwgZm9sbG93LiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2ls
c29uIHNhaWQgVUEgc3RpbGwgaXMgbW92aW5nIGFoZWFkIGFnZ3Jlc3NpdmVseSB3aXRoIGl0cyBp
bnRlcm5hdGlvbmFsIHN0dWRlbnQgcmVjcnVpdG1lbnQgYW5kIHBsYW5zIHRvIG9wZW4gYW4gSW50
ZXJuYXRpb25hbCBDZW50ZXIgb24gY2FtcHVzLjwvcD48cD5NYXJpbHluIE1pbGxlciBjYW4gYmUg
cmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTMwOTggb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1taWxsZXJAdGhlYmVh
Y29uam91cm5hbC5jb20iPm1taWxsZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+IG9yIEZvbGxv
dyBoZXIgb24gVHdpdHRlckBNYXJpbHluTWlsbGVyQkouPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.