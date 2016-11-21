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Higher education

UA president wants to focus on UA’s strengths while resolving financial challenges

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: November 21, 2016 - 04:13 PM | Updated: November 22, 2016 - 02:24 PM
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After reviewing an outside independent accounting firm's assessment of finances at the University of Akron, officials at UA have come up with a two year action plan to target student enrollment and retention rates. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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