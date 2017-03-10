UA professor has three patents approved in one day

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uIHByb2Zlc3NvciB3YXMgZXhjaXRlZCB0byBsZWFybiB0
aGF0IGhlIHdhcyBncmFudGVkIHRocmVlIHBhdGVudHMgaW4gYSBzaW5nbGUgZGF5ICYjODIxMjsg
bm90IHNvIG11Y2ggZm9yIGhpcyBwZXJzb25hbCByZWNvZ25pdGlvbiwgYnV0IGZvciB3aGF0IGl0
IHdpbGwgbWVhbiB0byB0aGUgdW5pdmVyc2l0eS48L3A+PHA+UG9seW1lciBTY2llbmNlIFByb2Zl
c3NvciBKb3NlcGggUC4gS2VubmVkeSBzYWlkIGhlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBsZWFybiBhYm91dCB0
aGUgcGF0ZW50cyB1bnRpbCBoZSBnb3QgYSBwaG9uZSBjYWxsIGZyb20gU3VlIERvbGxpbmdlciwg
dGhlIGRpcmVjdG9yIGluIHRoZSBPZmZpY2Ugb2YgVGVjaG5vbG9neSBUcmFuc2Zlciwgd2hvIGtl
ZXBzIGEgY291bnQgb2YgdGhlIHBhdGVudHMuIFNoZSBzYWlkIHRoZSB1bml2ZXJzaXR5IGhhcyBu
ZWFybHkgNDAwIHBhdGVudHMsIGFuZCBLZW5uZWR5IGhhcyAxMjMgb2YgdGhlbS48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0hlIGRvZXNuJiM4MjE3O3Qga2VlcCB0cmFjay4gRXZlbiB0aG91Z2ggaGUgaXMgZXh0cmVt
ZWx5IGludGVsbGlnZW50LCBoZSBpcyBhbHNvIHJlYXNvbmFibHkgaHVtYmxlLiBIZSYjODIxNztz
IGtpbmQgb2YgYSByb2NrIHN0YXIgb2Ygc2NpZW5jZSwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7
SXQmIzgyMTc7cyBjb21tb24gZm9yIGhpbSB0byBnZXQgdGhyZWUgW3BhdGVudHNdIGluIGEgeWVh
ciBhbmQgc29tZXRpbWVzIGhlIGdldHMgbW9yZSwgYnV0IEkmIzgyMTc7dmUgYmVlbiBpbiB0aGUg
YnVzaW5lc3MgYSBsb25nIHRpbWUgYW5kIGhhdmUgbmV2ZXIgaGVhcmQgb2YgYW55b25lIGdldHRp
bmcgdGhyZWUgaW4gb25lIGRheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNvbWUgeWVhcnMgaGUgaGFkIGZvdXIs
IGZpdmUgb3Igc2l4IHBhdGVudHMgYW5kIGFzIG1hbnkgYXMgZWlnaHQgcGF0ZW50cyBpbiAxOTgw
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7T3V0IG9mIHRoZSB0aHJlZSByZWNlbnQgcGF0ZW50cywgb25lIG9mIHRo
ZW0gaXMgdGhlIG1vcmUgaW1wb3J0YW50IG9uZSB0aGF0IEkgaG9wZSB3aWxsIGhlbHAgdG8gYWxs
ZXZpYXRlIHRoZSBmaW5hbmNpYWwgcHJvYmxlbXMgb2YgdGhpcyB1bml2ZXJzaXR5LiBJIGhvcGUg
aXQgd2lsbCBicmluZyBpbiBtYW55IG1pbGxpb25zLCYjODIyMTsgS2VubmVkeSBzYWlkLiAmIzgy
MjA7VGhlIHBhdGVudCBiZWxvbmdzIHRvIHRoZSB1bml2ZXJzaXR5LiBJJiM4MjE3O20gb25seSB0
aGUgaW52ZW50b3IsIGJ1dCB0aGUgZmluYW5jaWFsIGJlbmVmaXQgd2lsbCBiZSB0aGUgdW5pdmVy
c2l0eSYjODIxNztzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QWN0dWFsbHksIEtlbm5lZHkgd2lsbCBnZXQgc29t
ZSBvZiB0aGUgbW9uZXksIERvbGxpbmdlciBzYWlkICYjODIxMjsgc29tZXRoaW5nIEtlbm5lZHkg
b25seSBkZXNjcmliZWQgYXMgYSAmIzgyMjA7Ym9udXMuJiM4MjIxOyA8L3A+PHA+SGUmIzgyMTc7
cyBiZWVuIHRoZXJlIGJlZm9yZS48L3A+PHA+QWJvdXQgMTMgeWVhcnMgYWdvLCB0aGUgdW5pdmVy
c2l0eSBjYXBpdGFsaXplZCBvbiBvbmUgb2YgaGlzIGludmVudGlvbnMsIGEgcG9seW1lciBtYXRl
cmlhbCB0aGF0IGltcHJvdmVkIGNvcm9uYXJ5IHN0ZW50cy4gRG9sbGluZ2VyIHNhaWQgdGhlIGlk
ZWEgd2FzIGNvbW1lcmNpYWxpemVkIGFuZCBpdCBicm91Z2h0ICQ1IG1pbGxpb24gdG8gdGhlIHVu
aXZlcnNpdHkuIFNpeCBtaWxsaW9uIHBlb3BsZSByZWNlaXZlZCB0aGUgc3RlbnQgaW1wbGFudHMs
IHNvIGhlIGxpdGVyYWxseSBpbXByb3ZlZCB0aGVpciBsaXZlcy48L3A+PHA+S2VubmVkeSBzYWlk
IHRoZSBwcmltYXJ5IG1vdGl2YXRpb24gZm9yIGhpcyByZXNlYXJjaCBpcyB0byBoZWxwIGh1bWFu
aXR5ICYjODIxMjsgJiM4MjIwO3VzZWZ1bCBmb3Igc29jaWV0eSBpcyB3aGF0IGNvdW50cy4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPlRoZSBuZXdlc3QgcGF0ZW50IGludm9sdmVzIHRoZSBzeW50aGVzaXMgb2YgbmV3
IGJpb3N0YWJsZSBwb2x5dXJldGhhbmVzIHRoYXQgd2lsbCBhbHNvIGJlIHVzZWQgZm9yIGltcGxh
bnRhYmxlIG1lZGljYWwgYXBwbGljYXRpb25zLiA8L3A+PHA+RG9sbGluZ2VyIHNhaWQgJiM4MjIw
O2l0IGhhcyBhIGdvb2QgbGlrZWxpaG9vZCBmb3IgbGljZW5zaW5nIGFuZCBjb21tZXJjaWFsIHN1
Y2Nlc3MgaW4gYmlvbWVkaWNhbCBkZXZpY2VzLiYjODIyMTsgS2VubmVkeSBzYWlkIGhlIGNvdWxk
IG5vdCB5ZXQgZ28gaW50byBncmVhdCBkZXRhaWwgYWJvdXQgdGhlIGludmVudGlvbi48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1doYXQmIzgyMTc7cyB1c2VkIGluIHRoZSBib2R5IHRvZGF5IGlzIG5vdCBnb29kLiBJ
dCBkb2VzbiYjODIxNzt0IGxhc3QuIEl0IGRldGVyaW9yYXRlcyBiZWNhdXNlIHRoZSBkZWZlbnNl
IHN5c3RlbXMgb2YgdGhlIGJvZHkgZWF0cyBpdCB1cCwgb3Igb3hpZGF0ZXMsJiM4MjIxOyBoZSBz
YWlkLiAmIzgyMjA7QnV0IG91ciBtYXRlcmlhbCBpcyBiaW8tY29tcGF0aWJsZSwgYSBmcmllbmRs
eSBtYXRlcmlhbCB0aGF0IGNhbiBnbyB1bnNjYXRoZWQgYW5kIHdpbGwgbGFzdCA4MCB5ZWFycyBp
biB0aGUgYm9keSBvciBmb3IgYXQgbGVhc3Qgb25lIGxpZmV0aW1lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhl
IGludmVudGlvbiBpcyB0aGUgcmVzdWx0IG9mIG1vcmUgdGhhbiBhIGRlY2FkZSBvZiByZXNlYXJj
aCwgYnVpbGRpbmcgdXBvbiBoaXMgb3duIHBhc3Qgd29yayBhbmQgbWFueSBvdGhlciBpbnZlbnRv
cnMmIzgyMTc7IGFzIHdlbGwuPC9wPjxwPkhpcyBvdGhlciB0d28gcmVjZW50IHBhdGVudHMgY291
bGQgYWxzbyBib29zdCBVQSYjODIxNztzIGluY29tZS4gT25lIGlzIGEgbWV0aG9kIHRvIGltcHJv
dmUgdGhlIG1lY2hhbmljYWwgcHJvcGVydGllcyBvZiBwb2x5dXJldGhhbmVzIGFuZCB0aGUgb3Ro
ZXIgaXMgYSBtZWRpY2FsIGRldmljZSB0byBoZWxwIHR5cGUgMSBkaWFiZXRlcyBwYXRpZW50cyYj
ODIxNzsgbWV0YWJvbGlzbS48L3A+PHA+SW4gYWRkaXRpb24gdG8gS2VubmVkeSYjODIxNztzIDEy
MyBwYXRlbnRzLCBoZSBoYXMgNzM1IGRvY3VtZW50ZWQgcHVibGljYXRpb25zIGluY2x1ZGluZyBz
ZXZlcmFsIHRleHRib29rcy4gSGUgc3RpbGwgdXNlcyB0aGUgdGV4dGJvb2ssIDxlbT5Ib3cgdG8g
SW52ZW50IGFuZCBQcm90ZWN0IFlvdXIgSW52ZW50aW9uLDwvZW0+IGZvciB0aGUgY2xhc3MgaGUg
dGVhY2hlcyBlYWNoIHNwcmluZyBzZW1lc3Rlci48L3A+PHA+SGUgaXMgYSBjaGFydGVyIEZlbGxv
dyBvZiB0aGUgTmF0aW9uYWwgQWNhZGVteSBvZiBJbnZlbnRvcnMgYW5kIHJlY2lwaWVudCBvZiBu
dW1lcm91cyBvdGhlciBuYXRpb25hbCBhbmQgaW50ZXJuYXRpb25hbCBhd2FyZHMgYW5kIGhvbm9y
YXJ5IGRvY3RvcmF0ZXMuIEtlbm5lZHkgaGFzIGJlZW4gYSByZXNlYXJjaGVyLCBpbnZlbnRvciBh
bmQgZWR1Y2F0b3IgYXQgVUEgZm9yIDQ3IHllYXJzLiBFdmVuIHRob3VnaCBoZSB3YXMgYmVpbmcg
cmVjcnVpdGVkIGJ5IG1hbnkgdW5pdmVyc2l0aWVzLCBoZSBhY2NlcHRlZCBVQSYjODIxNztzIG9m
ZmVyIGJlY2F1c2UgYXQgdGhlIHRpbWUgQWtyb24gd2FzIGtub3duIGFzIHRoZSBSdWJiZXIgQ2Fw
aXRhbCBvZiB0aGUgV29ybGQgJiM4MjEyOyBhbmQgaGUga25ldyBzb21ldGhpbmcgYWJvdXQgcG9s
eW1lcnMuPC9wPjxwPlByaW9yIHRvIHdvcmtpbmcgZm9yIFVBLCBoZSB3b3JrZWQgYXQgRXh4b24g
d2l0aCB0aGUgbWFuIHdobyBpbnZlbnRlZCBidXR5bCBydWJiZXIgKGZvdW5kIGluc2lkZSBhIHRp
cmUpIGFuZCB3b3JrZWQgYXMgYW4gaW5kdXN0cmlhbCBjaGVtaXN0IGF0IENlbGFuZXNlIENvcnBv
cmF0aW9uIGluIE5ldyBKZXJzZXkuIDwvcD48cD5IZSB3b3VsZCBsaWtlIHRvIHNlZSBtb3JlIEFt
ZXJpY2FucyBnbyBpbnRvIHJlc2VhcmNoLjwvcD48cD4mIzgyMjA7TW9zdCBBbWVyaWNhbnMgZ28g
aW50byBidXNpbmVzcywgbWVkaWNpbmUgdGhlbiBsYXcgJiM4MjEyOyBidXQgbm90IHRoZSBzY2ll
bmNlcywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtJbW1pZ3JhdGlvbiBoZWxwcy4gV2hlbiBpbW1p
Z3JhbnRzIGNvbWUgaGVyZSwgdGhleSByZWFsbHkgYXBwcmVjaWF0ZSB3aGF0IHRoZXkgaGF2ZSBo
ZXJlIGNvbXBhcmVkIHRvIHdoZXJlIHRoZXkgY2FtZSBmcm9tLCBsaWtlIG1lLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+S2VubmVkeSwgODgsIHdhcyBib3JuIGluIEh1bmdhcnkuIEFmdGVyIGxpdmluZyB1bmRlciBO
YXppIGFuZCB0aGVuIENvbW11bmlzdCBydWxlLCBoZSBmbGVkIHRvIGZpbmlzaCBoaXMgc3R1ZGll
cyBpbiBWaWVubmEsIEZyYW5jZSBhbmQgQ2FuYWRhLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBjYW1lIHRvIHRo
ZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIGZvciBmcmVlZG9tLCYjODIyMTsgS2VubmVkeSBzYWlkLiAmIzgyMjA7
UmVzZWFyY2ggaXMgZnJlZWRvbSB0byBtZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhlIGhhcyBiZWVuIGEgVS5T
LiBjaXRpemVuIGZvciA2MCB5ZWFycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1doZW4gSSBjb21lIGhvbWUgZnJv
bSBhYnJvYWQsIEkga2lzcyB0aGUgZ3JvdW5kLiBJIG1lYW4gaXQuIEkgYW0gbGl2aW5nIHRoZSBB
bWVyaWNhbiBEcmVhbSwmIzgyMjE7IEtlbm5lZHkgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZSB1bml2ZXJzaXR5
IGFsbG93cyBtZSB0byBzdGlsbCB3b3JrIGFuZCBlbmpveSB3aGF0IEkgbG92ZSBkb2luZy4gUGxh
Y2VzIGxpa2UgSmFwYW4gYW5kIENoaW5hIHN0b3AgeW91IGZyb20gd29ya2luZyB3aGVuIHlvdSBy
ZWFjaCBhZ2UgNjUuIEl0JiM4MjE3O3MgYSBzdHVwaWQgbGF3LiBJIGhhdmUgYSBsb3Qgb2YgaWRl
YXMsIHRvbyBtYW55IGlkZWFzLiBJdCYjODIxNztzIGEgZmlnaHQgYWdhaW5zdCB0aW1lLCBidXQg
SSB3aWxsIHdvcmsgYXMgbG9uZyBhcyBteSBoZWFsdGggYWxsb3dzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TWFy
aWx5biBNaWxsZXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zMDk4IG9yIDxhIGhyZWY9Im1h
aWx0bzptbWlsbGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tbWlsbGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tPC9hPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.