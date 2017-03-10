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University of Akron

UA professor has three patents approved in one day

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: March 10, 2017 - 07:51 PM
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Joseph P. Kennedy Ph.D., University of Akron distinguished professor of polymer science and chemistry in his office in the Goodyear Polymer building on Friday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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