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Higher education

UA receives failing grade for black student success, national study finds

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: March 7, 2017 - 09:40 PM | Updated: March 8, 2017 - 11:59 AM
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University of Akron Dean of the Honors College Lakeesha K. Ransom (left) answer a question as Antoinette CL East-Jenkins, Associate program director of Upward BoundMath/Science and Pre-Engineering at UA (center) listens during a meeting about the Black Male Symposium and the Black Male Summit at the University of Akron Student Union on Thursday. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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