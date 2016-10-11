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Higher education

UA’s interim president Matthew Wilson is very visible on and off campus

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: October 11, 2016 - 10:15 PM
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University of Akron Interim President Matthew J. Wilson (right) gives his business card to graduate student Michael Ohiembor of Dayton after they played a game of HORSE outside the Student Union on campus Monday. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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