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Education

UA’s National Society of Black Engineers hosts fair for eighth-graders

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: April 6, 2017 - 09:19 PM
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Doucet Creamer, a civil engineering student at the University of Akron (second from left) and a member of the National Society of Black Engineers (NSBE) advises Akron Public Schools eighth graders (from left) Da'Veonna Nash, Maliq Dancy, Jeyden Samuels, and Ma Cho, as they students build a structure made from spaghetti and marshmallows during the (NSBE) STEM event at the University of Akron Thursday. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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