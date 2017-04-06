All CATEGORIES
☰ Menu

Education

UA’s National Society of Black Engineers hosts fair for eighth-graders

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: April 6, 2017 - 09:19 PM | Updated: April 7, 2017 - 01:47 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Doucet Creamer, a civil engineering student at the University of Akron (second from left) and a member of the National Society of Black Engineers (NSBE) advises Akron Public Schools eighth graders (from left) Da'Veonna Nash, Maliq Dancy, Jeyden Samuels, and Ma Cho, as they students build a structure made from spaghetti and marshmallows during the (NSBE) STEM event at the University of Akron Thursday. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

hhgregg08cut Michael Chritton - Akron Beacon Journal
It’s lights out for hhgregg as another national retailer folds - 8:58 PM

INDIANAPOLIS: Consumer electronics chain hhgregg Inc. is going out of business and shutting down all of its stores.

delta08cut
Delta cancels flights for third day after storm hits Atlanta - 8:58 PM
ohpot08cut
Ohio to start accepting pot grower applications this summer - 9:57 PM
ohshoot08cut
Ohio school shooting suspect’s competency hearing continued - 9:57 PM
uansbe07cut_04
UA’s National Society of Black Engineers hosts fair for eighth-graders
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next