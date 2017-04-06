All CATEGORIES
☰ Menu

Education

UA’s National Society of Black Engineers hosts fair for eighth-graders

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: April 6, 2017 - 09:19 PM | Updated: April 7, 2017 - 01:47 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Doucet Creamer, a civil engineering student at the University of Akron (second from left) and a member of the National Society of Black Engineers (NSBE) advises Akron Public Schools eighth graders (from left) Da'Veonna Nash, Maliq Dancy, Jeyden Samuels, and Ma Cho, as they students build a structure made from spaghetti and marshmallows during the (NSBE) STEM event at the University of Akron Thursday. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

run11cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Beacon Journal effort to lead beginners to the Akron Marathon’s blue line kicked off Saturday

Who knew the Akron Marathon Race Series could be for the man who just had a heart bypass in early March, the busy soccer mom who needs an activity of her own, the civil engineer who fears sitting behind a desk all day is taking its toll, the lady who just finished her first week on Weight Watchers?

cox11cut_01
Wrong man charged with murder in Akron nightclub shooting death
Bob Dyer: Prosecutor’s comments about trustee’s death are astonishing
Diana Zaleski, who modernized Summit County’s court computer records, dies at age 76
fire11cut_01
Akron firefighters save man from burning home
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next