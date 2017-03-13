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UA scraps campuswide buyout plan, explores “individualized retirement” incentives for faculty instead

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: March 13, 2017 - 08:08 PM | Updated: March 14, 2017 - 10:40 AM
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(Beacon Journal file photo)


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