All CATEGORIES
☰ Menu

UA scraps campuswide buyout plan, explores “individualized retirement” incentives for faculty instead

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: March 13, 2017 - 08:08 PM | Updated: March 14, 2017 - 10:40 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

(Beacon Journal file photo)


MORE IN NEWS

montville1
Truck full of chocolate overturns on Interstate 71 in Medina County, driver hurt

MONTVILLE TWP.: A truck carrying boxes of chocolate overturned in Medina County early Tuesday morning spilling its load and injuring the driver.

weather15cut_1
Akron to receive only about an inch of snow during day Tuesday; 1 to 3 inches possible Tuesday night
asthma11cut_01
Breathing easier: Akron Children’s efforts reduce ER visits, hospital stays for kids with asthma
ua22cut-1
UA scraps campuswide buyout plan, explores “individualized retirement” incentives for faculty instead
Bob Dyer: Fans of darkness go on the offensive
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next