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Crime

UA student charged with killing roommate’s cat; student is first in Summit County charged under Goddard’s Law

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: February 24, 2017 - 01:14 PM
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Leo, the cat owned by Gillian Strait, 19, was allegedly killed by a former roommate, who is thought to be the first person charged in Summit County under the Dick Goddard's Law, which makes animal abuse a fifth-degree felony. This is the first time a case has been brought under Dick Goodard's Law in Summit County that makes animal abuse a felony. (Photo courtesy Gillian Strait)


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