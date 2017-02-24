UA student charged with killing roommate’s cat; student is first in Summit County charged under Goddard’s Law

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkhvdyB0byBoZWxwIC4uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UERU
TF9Cb2R5VHh0LS0+PHA+U3VtbWl0IENvdW50eSByZXNpZGVudHMgd2hvIHdhbnQgdG8gcmVwb3J0
IGEgY2FzZSBvZiBhbmltYWwgYWJ1c2Ugb3IgbmVnbGVjdCBtYXkgY2FsbCB0aGUgSHVtYW5lIFNv
Y2lldHkgb2YgU3VtbWl0IENvdW50eSBhdCAzMzAtNDg3LTAzMzMgb3IgdG9sbCBmcmVlIGF0IDEt
ODg4LUxVVi1USEVNICgxLTg4OC01ODgtODQzNikgb3IgdmlzaXQgdGhlIGFnZW5jeSYjODIxNztz
IHdlYnNpdGUsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuc3VtbWl0aHVtYW5lLm9yZy8iIHRhcmdldD0i
X2JsYW5rIj53d3cuc3VtbWl0aHVtYW5lLm9yZy88L2E+LiA8L3A+
PHA+VW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBzdHVkZW50IEdpbGxpYW4gU3RyYWl0IHdhcyBzaXR0aW5n
IGluIGNsYXNzIHdoZW4gc2hlIGdvdCBhbiB1cmdlbnQgdGV4dCBmcm9tIG9uZSBvZiBoZXIgcm9v
bW1hdGVzLjwvcD48cD5TaGUgbmVlZGVkIHRvIGdvIHRvIHRoZSB2ZXQuIEhlIGhhZCBsb3N0IGhp
cyB0ZW1wZXIgd2l0aCBoZXIga2l0dGVuLCBMZW8uPC9wPjxwPldoZW4gU3RyYWl0IGFycml2ZWQg
YXQgSGlnaGxhbmQgVmV0ZXJpbmFyeSBDbGluaWMsIHNoZSBsZWFybmVkIGl0IHdhcyB0b28gbGF0
ZS4gTGVvIGhhZCBkaWVkIGZyb20gc2V2ZXJlIGhlYWQgdHJhdW1hLjwvcD48cD5TdHJhaXQgd2Fz
IHNhZGRlbmVkIGJ5IHRoZSBsb3NzIGFuZCBmdXJpb3VzIHdpdGggaGVyIHJvb21tYXRlLCB3aG9t
IHNoZSBzYWlkIExlbyB3YXMgc2NhcmVkIG9mIGFuZCB0cmllZCB0byBhdm9pZC4gU2hlIGRlY2lk
ZWQgdG8gY29vcGVyYXRlIHdpdGggdGhlIEh1bWFuZSBTb2NpZXR5IG9mZmljZXIgJiM4MjEyOyBh
bGVydGVkIGJ5IHRoZSB2ZXQgJiM4MjEyOyBhbmQgc2VlayBqdXN0aWNlIGZvciBoZXIgYmVsb3Zl
ZCBvcmFuZ2UgdGFiYnkuPC9wPjxwPlN0cmFpdCYjODIxNztzIHJvb21tYXRlLCBNYXR0aGV3IE1j
Q3VsbG91Z2gsIDIwLCBoYXMgYmVlbiBjaGFyZ2VkIHdpdGggYW5pbWFsIGNydWVsdHkgZm9yIHRo
ZSBGZWIuIDE0IGluY2lkZW50LiBIZSBpcyB0aGUgZmlyc3QgcGVyc29uIGluIFN1bW1pdCBDb3Vu
dHkgdG8gYmUgcHJvc2VjdXRlZCB1bmRlciBEaWNrIEdvZGRhcmQmIzgyMTc7cyBMYXcsIHdoaWNo
IG1hZGUgaXQgYSBmaWZ0aC1kZWdyZWUgZmVsb255IHRvIGhhcm0gYSBwZXQuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtJJiM4MjE3O20gcmVhbGx5IGhvcGluZyBoZSYjODIxNztzIGZvdW5kIGd1aWx0eSBhbmQgaGFz
IHRvIHBheSBmb3Igd2hhdCBoZSBkaWQsJiM4MjIxOyBzYWlkIFN0cmFpdCwgMTksIGEgc29waG9t
b3JlIG1ham9yaW5nIGluIG11c2ljLiAmIzgyMjA7SSB1bmRlcnN0YW5kIGFjY2lkZW50cyBoYXBw
ZW4uIEl0IGRvZXNuJiM4MjE3O3Qgc2VlbSB0byBiZSBhbiBhY2NpZGVudC4mIzgyMjE7PC9wPjxw
Pk1jQ3VsbG91Z2ggd2FzIGV4cGVjdGVkIHRvIHJlY2VpdmUgYSBzdW1tb25zIEZyaWRheSBhbmQg
aXMgc2NoZWR1bGVkIHRvIGJlIGFycmFpZ25lZCBhdCAxMjozMCBwLm0uIE1hcmNoIDMgaW4gQWty
b24gTXVuaWNpcGFsIENvdXJ0LiBIZSBjb3VsZCBmYWNlIHNpeCBtb250aHMgdG8gYSB5ZWFyIGlu
IHByaXNvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgaGF2ZSBub3RoaW5nIHRvIHNheSBhYm91dCB0aGUgbWF0
dGVyLCYjODIyMTsgTWNDdWxsb3VnaCBzYWlkIEZyaWRheSB3aGVuIGEgQmVhY29uIEpvdXJuYWwg
cmVwb3J0ZXIga25vY2tlZCBvbiBoaXMgZG9vci4gPC9wPjxwPkRpY2sgR29kZGFyZCYjODIxNztz
IGxhdywgbmFtZWQgZm9yIHRoZSByZXRpcmVkIEZveCA4IHdlYXRoZXJtYW4gd2hvIHB1c2hlZCBm
b3IgaXQsIGJlY2FtZSBlZmZlY3RpdmUgaW4gU2VwdGVtYmVyLiBTZXZlcmFsIG90aGVyIHBlb3Bs
ZSBpbiBPaGlvIGFsc28gaGF2ZSBiZWVuIGNoYXJnZWQgdW5kZXIgdGhlIGxhdywgaW5jbHVkaW5n
IGEgMTkteWVhci1vbGQgd29tYW4gaW4gQ3V5YWhvZ2EgQ291bnR5IHdobyBhZG1pdHRlZCB0byBz
bGFtbWluZyBhbiA4LXdlZWstb2xkIHB1cHB5IHRvIHRoZSBncm91bmQuIFRoZSBwdXBweSBzdWZm
ZXJlZCBhIGJyb2tlbiBuZWNrIGFuZCBkaWVkLiBUaGUgd29tYW4gd2lsbCBiZSBzZW50ZW5jZWQg
TWFyY2ggNi48L3A+PHA+VGhlIGluY2lkZW50IGludm9sdmluZyBMZW8gaGFwcGVuZWQgYXQgdGhl
IG9mZi1jYW1wdXMgYXBhcnRtZW50IG9uIENhcnJvbGwgU3RyZWV0IHRoYXQgU3RyYWl0IGFuZCBN
Y0N1bGxvdWdoIHNoYXJlZCB3aXRoIHRocmVlIG90aGVyIFVBIHN0dWRlbnRzLjwvcD48cD5TdHJh
aXQgYW5kIGhlciBmcmllbmRzIGhhZCBhZG9wdGVkIExlbyBsYXN0IE9jdG9iZXIgYWZ0ZXIgZmlu
ZGluZyB0aGUgdGhlbi03LW1vbnRoLW9sZCBraXR0ZW4gbGVmdCBiZWhpbmQgYnkgcHJpb3IgcmVz
aWRlbnRzLiBTdHJhaXQgdG9vayB0aGUga2l0dGVuIHRvIHRoZSB2ZXQgZm9yIHZhY2NpbmF0aW9u
cyBhbmQgaGFkIGhpbSBuZXV0ZXJlZC48L3A+PHA+U3RyYWl0IHNhaWQgTGVvIHdhcyBmcmllbmRs
eSBhbmQgcGxheWZ1bCBhbmQgc291Z2h0IGF0dGVudGlvbiBmcm9tIGFueW9uZSB3aG8gdmlzaXRl
ZC4gU2hlIHNhaWQgdGhlIGtpdHRlbiBkaWRuJiM4MjE3O3QgbGlrZSBNY0N1bGxvdWdoLCB0aG91
Z2gsIGFuZCBoaWQgd2hlbiBoZSBjYW1lIGludG8gdGhlIGFwYXJ0bWVudC4gPC9wPjxwPlNoZSBz
YWlkIHNoZSBoYWQgYXNrZWQgTWNDdWxsb3VnaCB0byBzdG9wIHRvcm1lbnRpbmcgaGVyIHBldCwg
ZXNwZWNpYWxseSBhZnRlciB0aGUga2l0dGVuIHJlbGlldmVkIGhpbXNlbGYgb24gdGhlIGZsb29y
IGEgZmV3IHRpbWVzIGFmdGVyIGVuY291bnRlcnMgd2l0aCBNY0N1bGxvdWdoLjwvcD48cD5UaW0g
SGFybGFuZCwgdGhlIHNlbmlvciBodW1hbmUgb2ZmaWNlciB3aXRoIHRoZSBIdW1hbmUgU29jaWV0
eSBvZiBTdW1taXQgQ291bnR5LCBzYWlkIE1jQ3VsbG91Z2ggdG9sZCB0aGUgc3RhZmYgYXQgSGln
aGxhbmQgVmV0ZXJpbmFyeSBDbGluaWMgdGhhdCBoZSBnb3QgdXBzZXQgYW5kIHRocmV3IExlbyBp
bnRvIHRoZSB3YWxsLiBIZSBzYWlkIHRoZSBraXR0ZW4gd2FzIGRlYWQgd2hlbiBNY0N1bGxvdWdo
IGJyb3VnaHQgaGltIGluLjwvcD48cD5IYXJsYW5kIHRhbGtlZCB0byBzdGFmZiBhdCB0aGUgY2xp
bmljLCB3aG8gaGFkIGFsZXJ0ZWQgaGltIGFib3V0IHRoZSBpbmNpZGVudCwgZ290IHRoZSBtZWRp
Y2FsIHJlY29yZHMgYW5kIHNwb2tlIHRvIE1jQ3VsbG91Z2ggYW5kIFN0cmFpdC4gQWZ0ZXIgY29u
c3VsdGluZyB3aXRoIHRoZSBBa3JvbiBQcm9zZWN1dG9yJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlLCBoZSBkZWNp
ZGVkIE1jQ3VsbG91Z2ggc2hvdWxkIGJlIGNoYXJnZWQgdW5kZXIgdGhlIG5ldywgdG91Z2hlciBj
cnVlbHR5IGxhdy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IHdhcyBhIGNhc2Ugc3R1ZHkgYWxtb3N0IG9mIHRo
ZSBHb2RkYXJkIExhdywmIzgyMjE7IEhhcmxhbmQgc2FpZC48L3A+PHA+TWNDdWxsb3VnaCB0b2xk
IGhpcyBmb3JtZXIgcm9vbW1hdGVzIHRoYXQgTGVvIGJpdCwgc2NyYXRjaGVkIGFuZCBkZWZlY2F0
ZWQgb24gaGltIGFuZCBoZSBiZWNhbWUgdXBzZXQgYW5kIHRocmV3IHRoZSBraXR0ZW4uIFRoaXMg
YWNjb3VudCBkb2VzbiYjODIxNzt0IG1ha2Ugc2Vuc2UgdG8gU3RyYWl0LCB0aG91Z2gsIGJlY2F1
c2UgaGVyIHBldCBhdm9pZGVkIE1jQ3VsbG91Z2guIFNoZSBhbHNvIHNhaWQgTWNDdWxsb3VnaCBo
YWQgbm8gZnJlc2ggc2NyYXRjaGVzIG9yIG1hcmtzIG9uIGhpbS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGRv
biYjODIxNzt0IHJlYWxseSBrbm93IHdoYXQgaGFwcGVuZWQsJiM4MjIxOyBzYWlkIFN0cmFpdCwg
d2hvIGhhcyBzaW5jZSBtb3ZlZCB0byBhIGRpZmZlcmVudCBhcGFydG1lbnQuICYjODIyMDtXZSYj
ODIxNztyZSB0aGlua2luZyBzb21ldGhpbmcgbW9yZSB3ZW50IG9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RGlh
bmUgSm9obnNvbiwgcHJlc2lkZW50IGFuZCBDRU8gb2YgdGhlIEh1bWFuZSBTb2NpZXR5LCBob3Bl
cyB0aGlzIGNhc2Ugc2VydmVzIGFzIGEgd2FybmluZyB0aGF0IGFuaW1hbCBjcnVlbHR5IGlzIGJl
aW5nIHRyZWF0ZWQgbW9yZSBzZXJpb3VzbHkgdGhhbiB3aGVuIGl0IHdhcyBvbmx5IGEgbWlzZGVt
ZWFub3IuIFNoZSBzYXlzIHRoZSBHb2RkYXJkIExhdyB3YXMgYSBnb29kIGZpcnN0IHN0ZXAgYW5k
IGhvcGVzIGV2ZW50dWFsbHkgdG8gc2VlIHRoZSBwZW5hbHRpZXMgaW5jcmVhc2VkIGV2ZW4gbW9y
ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXNlIHBldHMsIHRoZXkgYXJlIHZ1bG5lcmFibGUgYW5pbWFscywm
IzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhleSBjYW4mIzgyMTc7dCBkZWZlbmQgdGhlbXNlbHZl
cy4gSSBkb24mIzgyMTc7dCB0aGluayB0aGUgbGF3cyBhcmUgc3Ryb25nIGVub3VnaC4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPkpvaG5zb24gcHJhaXNlZCB0aGUgSGlnaGxhbmQgVmV0ZXJpbmFyeSBDbGluaWMgZm9y
IGFsZXJ0aW5nIGhlciBhZ2VuY3kgcmlnaHQgYXdheS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHJlbHkgb24g
dGhlIHB1YmxpYyYjODIxNztzIGhlbHAgaW4gZmluZGluZyB0aGVzZSBjYXNlcywmIzgyMjE7IHNo
ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGltIGFuZCB0aGUgb3RoZXIgaHVtYW5lIG9mZmljZXIgYXJlIGRpbGln
ZW50IGFib3V0IHB1cnN1aW5nIHRoZW0uIFdlIHRha2UgdGhpcyB2ZXJ5LCB2ZXJ5IHNlcmlvdXNs
eS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlN0ZXBoYW5pZSBXYXJzbWl0aCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAt
OTk2LTM3MDUgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN3YXJzbWl0aEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNv
bSI+c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IG9uIFR3aXR0ZXI6
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zd2Fyc21pdGhhYmoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij4mbmJzcDsmIzY0O3N3YXJzbWl0aGFiaiZuYnNwOzwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rOiA8YSBo
cmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9zd2Fyc21pdGgiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53
d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3N3YXJzbWl0aDwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.