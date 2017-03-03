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Court

UA student pleads not guilty in death of roommate’s cat

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 3, 2017 - 05:43 PM | Updated: March 4, 2017 - 06:39 AM
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Matthew McCullough (right), a University of Akron student accused of killing his roommate's cat, appears in Akron Municipal Court with his attorney Reid Yoder on Friday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


 

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