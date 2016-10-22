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Students, faculty and staff participate in national service day

UA students, staff fan out across Akron for Make a Difference Day

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: October 22, 2016 - 09:14 PM
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University of Akron senior Bailey Fries weeds out dead perennials on Saturday in The Great Garden at Stan Hywet Hall in Akron. More than 1,000 students, faculty and staff spread out across the city to pack food for the needy, clean, paint and organize to celebrate the 25th anniversary of Make a Difference Day. (Leah Klafczynski/The Akron Beacon Journal)


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