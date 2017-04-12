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Crime

Uber driver accused of sexually assaulting passenger in Akron, latest in national trend

Published: April 12, 2017 - 09:08 AM
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Brandon Franklin, 33, of Tallmadge, is charged with sexual battery. Franklin, an Uber driver, is accused of sexually assaulting a female passenger. (Photo courtesy of Akron Police Department)

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