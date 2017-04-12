All CATEGORIES
☰ Menu

Uber driver accused of sexually assaulting passenger in Akron turns himself in

Published: April 12, 2017 - 09:08 AM | Updated: April 12, 2017 - 12:33 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Brandon Franklin, 33, of Tallmadge, is charged with sexual battery. Franklin, an Uber driver, is accused of sexually assaulting a female passenger. (Photo courtesy of Akron Police Department)


MORE IN NEWS

ipromise12cut_01 Michael Chritton - AKRON BEACON JOURNAL
LeBron James Family Foundation proposes a new public school for Akron

Imagine a school where the most low-performing kids could go to improve both their minds and their character in an environment so nurturing, it carries over into their home lives.

akrondish_eggs
Akron Dish: Men Who Cook returns; da Bayou plans grand opening; Ramp Up Peninsula; Mustard Seed celebrates; events and signings
boats12cut_01
Akron school board members stay afloat in cardboard boats designed by students
playball12cut_16
Indians’ home opener brings hopes for October baseball
openm
OPEN M in Akron names new leader, Bob Titus
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next