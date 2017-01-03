Union headquarters for Hoover Co. workers gifted to Stark County university

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0FOVE9OOiBXYWxzaCBVbml2ZXJzaXR5IHBsYW5zIHRvIHVzZSB0aGUgbG9uZ3RpbWUgaG9t
ZSBvZiB0aGUgdW5pb24gZm9yIEhvb3ZlciBDby4gd29ya2VycyB0byBleHBhbmQgaXRzIG11c2V1
bSBzdHVkaWVzIHByb2dyYW0gYW5kIHByZXNlcnZlIHRoZSB1bmlvbiYjODIxNztzIGxlZ2FjeS48
L3A+PHA+VGhlIHVuaW9uIGhhbGwgaW4gQ2FudG9uIHNlcnZlZCBhcyB0aGUgaGVhZHF1YXJ0ZXJz
IGZvciB0aGUgSW50ZXJuYXRpb25hbCBCcm90aGVyaG9vZCBvZiBFbGVjdHJpY2FsIFdvcmtlcnMg
TG9jYWwgMTk4NSBmb3Igc2l4IGRlY2FkZXMuPC9wPjxwPlRoZSBvd25lciBvZiB0aGUgdmFjdXVt
IG1ha2VyIGFubm91bmNlZCBpbiBKYW51YXJ5IGl0IHdhcyBjbG9zaW5nIGl0cyBKYWNrc29uIFRv
d25zaGlwIGRpc3RyaWJ1dGlvbiBjZW50ZXIuIFRoZSB1bmlvbiBsYXRlciBkaXNiYW5kZWQuPC9w
PjxwPlRoZSBDYW50b24gUmVwb3NpdG9yeSByZXBvcnRzIHRoZSB1bmlvbiBkb25hdGVkIHRoZSBi
dWlsZGluZyBhbmQgaXRzIGFydGlmYWN0cyB0byBXYWxzaCBVbml2ZXJzaXR5LCB3aGljaCBoYXMg
YSBoaXN0b3JpY2FsIGNlbnRlciB0aGF0IGNocm9uaWNsZXMgSG9vdmVyJiM4MjE3O3MgaGlzdG9y
eSBhbmQgcmVnaW9uYWwgaW1wYWN0LjwvcD48cD5TdHVkZW50cyBpbiB0aGUgdW5pdmVyc2l0eSYj
ODIxNztzIG11c2V1bSBzdHVkaWVzIHByb2dyYW0gY2FuIGxvb2sgYXQgdGhlIHVuaW9uJiM4MjE3
O3MgYXJjaGl2ZXMsIG1lbW9yYWJpbGlhIGFuZCBwaG90b2dyYXBocy48L3A+PHA+UGxhbnMgY2Fs
bCBmb3IgY29udmVydGluZyBwYXJ0IG9mIHRoZSBidWlsZGluZyBpbnRvIGV4aGliaXRpb24gc3Bh
Y2UuIEFyY2hpdmFsIG1hdGVyaWFsIHdpbGwgYmUgcHJlc2VydmVkLjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.