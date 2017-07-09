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Crime

Uniontown police officer stable after being shot repeatedly

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: July 9, 2017 - 11:46 PM | Updated: July 11, 2017 - 11:27 AM
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Uniontown Sergeant David White was struck by gunfire and was transported to a nearby hospital for treatment. He is listed in stable condition. Ryan Allen Probst, 28, who had a history of confrontations with police, is said to have fired a number of shots at Uniontown officers, responding to a call of domestic violence and hit Uniontown Sergeant David White. Uniontown offficers returned fire, striking and fatally wounding Probst. (Photo courtesy Uniontown Police)

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