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In the line of duty

Uniontown police sergeant walks out of Akron hospital three weeks after being shot multiple times on the job

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: July 31, 2017 - 02:19 PM
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Uniontown Police Sgt. David White flashes a smile during a press conference at Summa Akron City Hospital on Monday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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