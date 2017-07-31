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In the line of duty

Uniontown police sergeant walks out of Akron hospital three weeks after being shot multiple times on the job

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: July 31, 2017 - 02:19 PM | Updated: August 1, 2017 - 02:04 PM
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Uniontown Police Sgt. David White flashes a smile during a press conference at Summa Akron City Hospital on Monday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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