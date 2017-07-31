Uniontown police sergeant walks out of Akron hospital three weeks after being shot multiple times on the job

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPk9uIE9oaW8uY29tIC4uLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBE
VExfQm9keVR4dC0tPjxwPldhdGNoIHZpZGVvIG9mIFVuaW9udG93biBwb2xpY2UgU2d0LiBEYXZp
ZCBXaGl0ZSYjODIxNztzIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZS48L3A+
PHA+QWZ0ZXIgc3BlbmRpbmcgdGhyZWUgd2Vla3MgcmVjb3ZlcmluZyBhdCBTdW1tYSBBa3JvbiBD
aXR5IEhvc3BpdGFsLCBVbmlvbnRvd24gcG9saWNlIFNndC4gRGF2aWQgV2hpdGUgd2FzIGxvb2tp
bmcgZm9yd2FyZCB0byBkb2luZyBvbmUgdGhpbmcgd2hlbiBoZSBnb3QgaG9tZSBNb25kYXkgJiM4
MjEyOyBwZXR0aW5nIGhpcyBkb2cuPC9wPjxwPlRoZSAyNS15ZWFyIHBvbGljZSB2ZXRlcmFuIHdo
byB3YXMgc2hvdCBtdWx0aXBsZSB0aW1lcyBlYXJsaWVyIHRoaXMgbW9udGggbG92ZXMgaGlzIEF1
c3RyYWxpYW4gc2hlcGhlcmQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O3ZlIHRhbGtlZCB0byBoZXIg
b24gdGhlIHBob25lLCYjODIyMTsgc2FpZCBXaGl0ZSwgNTksIGEgbGFyZ2Ugc21pbGUgY3Jvc3Np
bmcgaGlzIGZhY2UuICYjODIyMDtTaGUgd2hpbmVzIGFuZCBjcmllcyBhbmQgbG9va3MgYXJvdW5k
IGZvciBtZSwgc28gSSYjODIxNzttIGdvaW5nIHRvIHBldCBoZXIgd2hlbiBJIGdldCBob21lLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+RmxhbmtlZCBieSBmZWxsb3cgcG9saWNlIG9mZmljZXJzLCBmYW1pbHkgYW5k
IG1lZGljYWwgc3RhZmYsIFdoaXRlIHNwb2tlIE1vbmRheSBtb3JuaW5nIGF0IGEgbmV3cyBjb25m
ZXJlbmNlIGluIHRoZSBsb2JieSBhdCB0aGUgQW5uIGFuZCBEYXZpZCBCcmVubmFuIENyaXRpY2Fs
IENhcmUgQ2VudGVyIG1vbWVudHMgYmVmb3JlIHdhbGtpbmcgb3V0IG9mIHRoZSBob3NwaXRhbCBh
bmQgYmVpbmcgd2hpc2tlZCBhd2F5IGluIGEgY2FyYXZhbiBvZiBVbmlvbnRvd24gY3J1aXNlcnMu
PC9wPjxwPkFuIGF1ZGllbmNlIGFwcGxhdWRlZCBhcyBoZSBlbnRlcmVkIHRoZSBsb2JieSwgdGhl
biBhZ2FpbiB3aGVuIGhlIHdhbGtlZCBvdXQgb2YgdGhlIG1lZGljYWwgZmFjaWxpdHkgdG8gaGVh
ZCBob21lLjwvcD48cD5PbiBKdWx5IDksIFdoaXRlIHdhcyBzaG90IGZvdXIgdGltZXMsIGluY2x1
ZGluZyBvbmNlIGluIHRoZSBhYmRvbWVuIGFuZCBvbmNlIGluIHRoZSBmb3JlYXJtLCB3aGlsZSBy
ZXNwb25kaW5nIHRvIGEgZG9tZXN0aWMgdmlvbGVuY2UgY2FsbCBvbiBMZWxhIEF2ZW51ZSBOVyBp
biBMYWtlIFRvd25zaGlwLiBUaGUgc3VzcGVjdCwgUnlhbiBBbGxlbiBQcm9ic3QsIDI4LCB3YXMg
a2lsbGVkIGF0IHRoZSBzY2VuZS48L3A+PHA+QnkgdGhlIHRpbWUgV2hpdGUgYXJyaXZlZCBhdCB0
aGUgaG9zcGl0YWwsIGhlIGhhZCBsb3N0IDQwIHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIGJsb29kIGNpcmN1bGF0
aW5nIGluIGhpcyBib2R5IGFuZCB3YXMgZGVlcCBpbiBzaG9jay4gSGlzIHN1cnZpdmFsIHdhcyBp
biBzZXJpb3VzIGRvdWJ0LjwvcD48cD5Eci4gSm9zaHVhIE5hc2ggc2FpZCBNb25kYXkgdGhhdCBX
aGl0ZSYjODIxNztzIGxvbmctdGVybSBwcm9nbm9zaXMgaXMgbm93IGV4Y2VsbGVudCBhbmQgaGUg
aXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gbWFrZSBhIGZ1bGwgcmVjb3ZlcnkgJiM4MjEyOyBhbHRob3VnaCBoaXMg
cmVoYWIgd2lsbCBjb250aW51ZSBmb3IgYXQgbGVhc3QgZWlnaHQgbW9udGhzIHRvIGEgeWVhci48
L3A+PHA+QXQgdGhlIHN0YXJ0IG9mIGhpcyBwcmVwYXJlZCBjb21tZW50cywgV2hpdGUsIGhpcyBo
YW5kcyBzbGlnaHRseSBzaGFraW5nLCB1bmZvbGRlZCBhIHBpZWNlIG9mIHBhcGVyIGFuZCBwcm9j
ZWVkZWQgdG8gdGhhbmsgZXZlcnlvbmUgd2hvIGhhZCBhIGhhbmQgaW4gaGlzIHN1cnZpdmFsICYj
ODIxMjsgZnJvbSB0aGUgVW5pb250b3duIGZpcmVmaWdodGVycyB0byB0aGUgU3VtbWEgbWVkaWNh
bCB0ZWFtLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SWYgaXQgd2FzbiYjODIxNzt0IGZvciBHb2QgYW5kIGl0IHdh
c24mIzgyMTc7dCBmb3IgU3VtbWEsIEkgd291bGRuJiM4MjE3O3QgYmUgaGVyZSwmIzgyMjE7IGhl
IHNhaWQuPC9wPjxwPkhlIGFsc28gd2FzIGdyYXRlZnVsIGZvciB0aGUgb3V0cG91cmluZyBvZiBz
dXBwb3J0IGZvciBoaW0gYW5kIGhpcyBmYW1pbHkuIEhlIHJlY2VpdmVkIGNhcmRzIGZyb20gYXMg
ZmFyIGF3YXkgYXMgQ2FsaWZvcm5pYSBhbmQgRmxvcmlkYSwgYW5kIHNldmVyYWwgZnVuZHJhaXNl
cnMgd2VyZSBoZWxkIGluIHRoZSBsb2NhbCBjb21tdW5pdHkuPC9wPjxwPldoaXRlLCB3aG8gam9p
bmVkIHRoZSBVbmlvbnRvd24gZm9yY2UgaW4gMjAwMiwgc3RydWdnbGVkIHRvIGRlc2NyaWJlIGhv
dyBoZSBmZWVscy4gSGlzIGV5ZXMgb2NjYXNpb25hbGx5IHdlbGxlZCB3aXRoIHRlYXJzIGFuZCBo
aXMgbG93ZXIgamF3IHR3aXRjaGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgZmVlbHMgbGlrZSBhIG5ldyBs
aWZlLCBzdGFydGluZyBvdmVyLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+V2hpdGUsIHNpdHRpbmcg
YmV0d2VlbiBoaXMgd2lmZSwgUm9iaW4sIGFuZCB0aGUgZG9jdG9yLCBzYWlkIGhlIGhhc24mIzgy
MTc7dCB0aG91Z2h0IGF0IGFsbCBhYm91dCByZXR1cm5pbmcgdG8gd29yay4gSGUmIzgyMTc7cyBt
b3JlIGZvY3VzZWQgb24gaGlzIHJlaGFiLCBub3RpbmcgdGhhdCBoZSBjYW4mIzgyMTc7dCB1c2Ug
aGlzIHN0b21hY2ggbXVzY2xlcyByaWdodCBub3cuIEhlIGFsc28gc3RpbGwgaGFzIGEgdHViZSBp
biBoaXMgYWJkb21lbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgaGF2ZSBhIGxvdCBvZiB0aGVyYXB5IHRoYXQg
SSBoYXZlIHRvIGdvIHRocm91Z2gsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5OYXNoIGlzbiYjODIx
Nzt0IHN1cnByaXNlZCBieSBXaGl0ZSYjODIxNztzIHByb2dyZXNzIHNvIGZhci48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgYmVlbiBhIG1vZGVsIHBhdGllbnQsIHdvcmtpbmcgaGlzIGJ1dHQgb2Zm
LCYjODIyMTsgdGhlIGRvY3RvciBzYWlkLjwvcD48cD5BZnRlciBiZWluZyBzaG90LCBXaGl0ZSBt
YWRlIHNldmVyYWwgcGhvbmUgY2FsbHMgZnJvbSB0aGUgc2NlbmUsIGluY2x1ZGluZyBvbmUgdG8g
aGlzIHdpZmUuPC9wPjxwPkFza2VkIGhvdyBoZSB3YXMgYWJsZSB0byBkbyB0aGF0IGRlc3BpdGUg
dGhlIHBhaW4sIGhlIGNyZWRpdGVkIHllYXJzIG9mIHRyYWluaW5nLiBIZSB0YWxrZWQgYWJvdXQg
Zm9jdXNpbmcgb24gcmVtYWluaW5nIGNhbG0sIGFuZCBzbG93aW5nIGhpcyBoZWFydCByYXRlIGFu
ZCBicmVhdGhpbmcuIEhlIHdhcyBjb25zY2lvdXMgdW50aWwgaGUgYXJyaXZlZCBhdCB0aGUgaG9z
cGl0YWwgYW5kIHRoZSBkb2N0b3JzIGtub2NrZWQgaGltIG91dC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgd2Fz
IGFsZXJ0LCYjODIyMTsgV2hpdGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kga25ldyBJIHdhcyBpbiBiYWQgc2hh
cGUuIEkgd2FzIGdvaW5nIGRvd25oaWxsIGZhc3QsIGFuZCBJIGtuZXcgdGhhdCBhbHNvLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+SGUgZGVjbGluZWQgdG8gdGFsayBhYm91dCB0aGUgc2hvb3RpbmcsIG5vdGluZyB0
aGF0IGl0IHJlbWFpbnMgdW5kZXIgaW52ZXN0aWdhdGlvbi48L3A+PHA+VGhlIFN0YXJrIENvdW50
eSBTaGVyaWZmJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlLCB3aGljaCBpcyBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIHRoZSBzaG9v
dGluZywgZXhwZWN0cyB0aGUgaW52ZXN0aWdhdGlvbiB0byBiZSBjb25jbHVkZWQgc29vbi48L3A+
PHA+VGhlIFVuaW9udG93biBwb2xpY2UgZGlzdHJpY3QsIGxvY2F0ZWQgaW4gbm9ydGhlcm4gU3Rh
cmsgQ291bnR5LCBpcyBhIHF1aWV0LCBydXJhbCBjb21tdW5pdHkuPC9wPjxwPkJ1dCBXaGl0ZSBu
b3RlZCB0aGF0IHBvbGljZSBhcmUgaW4gZGFuZ2VyIGV2ZXJ5d2hlcmUgdG9kYXksIHNwZWNpZmlj
YWxseSBtZW50aW9uaW5nIHRoZSBkZWF0aHMgb2YgVW5pb250b3duIENhcHQuIERhbiBTdGlsZXMg
aW4gYSB0cmFmZmljIGFjY2lkZW50IGluIDIwMTEgYW5kIFR3aW5zYnVyZyBwb2xpY2Ugb2ZmaWNl
ciBKb3NoIE1pa3RhcmlhbiBpbiBhIHNob290aW5nIGluIDIwMDguPC9wPjxwPiYjODIyMDtNYXli
ZSBpdCYjODIxNztzIG5vdCBwb2xpdGljYWxseSBjb3JyZWN0IGJ1dCBbQmFyYWNrXSBPYmFtYSBr
aW5kIG9mIHB1dCBsYXcgZW5mb3JjZW1lbnQgb3V0IHRoZXJlIGFzIGEgdGFyZ2V0IHdpdGggc29t
ZSBvZiBoaXMgY29tbWVudHMgYW5kIGhpcyBhY3Rpb25zICYjODIzMDsgZm9yIGVpZ2h0IHllYXJz
IGFuZCBub3cgcGVvcGxlIHRoaW5rIHdlJiM4MjE3O3JlIGZyZWUgdG8gc2hvb3QgYXQgb3Igd2hh
dGV2ZXIsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7T2ZmaWNlcnMgYXJlIGJlaW5nIHNob3QgaW4g
dGhlaXIgY2FycyBqdXN0IGZvciBzaXR0aW5nIHRoZXJlIGRvaW5nIGEgcmVwb3J0LiBBbmQgaXQg
aGFwcGVucyBpbiBzbWFsbCB0b3duIEFtZXJpY2EuIEl0IGhhcHBlbnMgaW4gYmlnIGNpdHkgQW1l
cmljYS4gJiM4MjMwOyBJdCBjYW4gaGFwcGVuIGFueXdoZXJlIGF0IGFueXRpbWUuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5Qb2xpY2UgQ2hpZWYgSGFyb2xkIEJyaXR0IGRlc2NyaWJlZCBNb25kYXkgYXMgYSBncmVh
dCBkYXkgZm9yIHRoZSBkZXBhcnRtZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgYWxsIGxvdmUgaGltLCYj
ODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIGFsbCB3YW50IGhpbSBiYWNrLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
UmljayBBcm1vbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1Njkgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFp
bHRvOnJhcm1vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cmFybW9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwu
Y29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9hcm1vbnJpY2tBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O2FybW9ucmlja0FC
SiZuYnNwOzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.