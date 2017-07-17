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Uniontown sergeant undergoes another surgery and is on “path to recovery”

Beacon Journal staff report

Published: July 17, 2017 - 08:00 AM | Updated: July 17, 2017 - 08:51 AM
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Uniontown Sergeant David White was struck by gunfire and was transported to a nearby hospital for treatment. He is listed in stable condition. Ryan Allen Probst, 28, who had a history of confrontations with police, is said to have fired a number of shots at Uniontown officers, responding to a call of domestic violence and hit Uniontown Sergeant David White. Uniontown offficers returned fire, striking and fatally wounding Probst. (Photo courtesy Uniontown Police)


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