University Hospitals opening emergency room, urgent care facility in Kent

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+S0VOVDogVW5pdmVyc2l0eSBIb3NwaXRhbHMgcGxhbnMgdG8gb3BlbiBpdHMgbmV3IGVtZXJn
ZW5jeSByb29tIGFuZCB1cmdlbnQgY2FyZSBmYWNpbGl0eSBvbiBKdWx5IDEwLCB0aGUgS2VudC1S
YXZlbm5hIFJlY29yZC1Db3VyaWVyIHJlcG9ydHMuPC9wPjxwPlRoZSBmYWNpbGl0eSBpcyBsb2Nh
dGVkIGF0IHRoZSBjb3JuZXIgb2Ygc3RhdGUgUm91dGVzIDQzIGFuZCAyNjEuPC9wPjxwPlRoZSBo
b3NwaXRhbCBzeXN0ZW0gZXN0aW1hdGVkIHRoYXQgdGhlIG5ldyBmYWNpbGl0eSB3aWxsIGVtcGxv
eSBhYm91dCAxMDAgcGVvcGxlLCB0aGUgbmV3c3BhcGVyIHNhaWQuPC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly93d3cucmVjb3JkcHViLmNvbS9uZXdzJTIwbG9jYWwvMjAxNy8wNi8yOS9rZW50LWVyLW9w
ZW5pbmctc29vbiI+UmVhZCB0aGUgZnVsbCBSZWNvcmQtQ291cmllciByZXBvcnQgaGVyZS48L2E+
PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.