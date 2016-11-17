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University of Akron

University of Akron alumni donations up 5.5% year-to-date

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: November 17, 2016 - 09:07 PM | Updated: November 18, 2016 - 10:35 AM
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Akron head swim coach Brian Peresie (right) talks with swimmers Jessica Bonezzi (left) and Ellie Nebraska during a practice at the Ocasek Natatorium on the University of Akron campus Thursday in Akron. The UA Women's Committee donated money for underwater camera equipment for training purposes. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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