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University of Akron looks to hire Matthew Wilson as permanent president

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: October 17, 2016 - 08:41 AM | Updated: October 17, 2016 - 03:24 PM
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University of Akron student Ashley Petit, of Doylestown talks with Interim President Matthew J. Wilson before they play a game of HORSE outside the Student Union on campus Monday. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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