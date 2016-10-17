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University of Akron looks to hire Matthew Wilson as permanent president

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: October 17, 2016 - 08:41 AM | Updated: October 18, 2016 - 08:24 AM
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University of Akron student Ashley Petit, of Doylestown talks with Interim President Matthew J. Wilson before they play a game of HORSE outside the Student Union on campus Monday. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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