All CATEGORIES
☰ Menu

University of Akron looks to hire Matthew Wilson as permanent president

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: October 17, 2016 - 08:41 AM | Updated: October 18, 2016 - 08:24 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

University of Akron student Ashley Petit, of Doylestown talks with Interim President Matthew J. Wilson before they play a game of HORSE outside the Student Union on campus Monday. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

plane19cut_04 Leah Klafczynski - Leah Klafczynski
Flight crew’s many mistakes largely caused fatal Akron crash, federal board says - 7:25 PM

Federal investigators determined numerous mistakes by the two-person flight crew primarily caused the Nov. 10 small jet crash that killed them and their seven passengers as they attempted to land at Akron Fulton International Airport in bad weather.

pony18_01
Pucker up! Principal kisses pink pony as reward for students’ fundraising efforts
wilson09cut_04
University of Akron looks to hire Matthew Wilson as permanent president
Bob Dyer: Should we turn Akron over to zombies?
Family and friends mourn death of lovable 9-year-old Carmella Karpovitch
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next