University of Akron looks to hire Matthew Wilson as permanent president

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gbWF5IHRha2UgdGhlIGludGVyaW0gdGFnIG9mZiBQ
cmVzaWRlbnQgTWF0dGhldyBXaWxzb24mIzgyMTc7cyB0aXRsZS48L3A+PHA+VGhlIEJvYXJkIG9m
IFRydXN0ZWVzIHdpbGwgaG9sZCBhIHNwZWNpYWwgbWVldGluZyBhdCA0OjMwIHAubS4gV2VkbmVz
ZGF5IHRvIGNvbnNpZGVyIGhpcmluZyBXaWxzb24gYXMgdGhlIHNjaG9vbCYjODIxNztzIDE3dGgg
cHJlc2lkZW50LjwvcD48cD5XaWxzb24gd2FzIGFwcG9pbnRlZCBpbnRlcmltIGxlYWRlciBpbiBK
dWx5LCBmb2xsb3dpbmcgdGhlIHJvY2t5IHRlbnVyZSBvZiBmb3JtZXIgUHJlc2lkZW50IFNjb3R0
IFNjYXJib3JvdWdoIHdobyBzdGVwcGVkIGRvd24gYWZ0ZXIgbGVzcyB0aGFuIHR3byB5ZWFycyBv
biB0aGUgam9iLjwvcD48cD5XaWxzb24gaGFzIG1hZGUgYW4gaW1tZWRpYXRlIGltcGFjdCBhcyBo
ZSBoYXMgdHJpZWQgdG8gcmVwYWlyIHN0cmFpbmVkIHJlbGF0aW9uc2hpcHMgd2l0aCBzdHVkZW50
cywgZmFjdWx0eSwgYWx1bW5pIGFuZCB0aGUgY29tbXVuaXR5IHdoaWxlIGFsc28gZGVhbGluZyB3
aXRoIGRlY2xpbmluZyBlbnJvbGxtZW50IGFuZCBmaW5hbmNpYWwgcHJvYmxlbXMuPC9wPjxwPldp
bHNvbiwgNDUsIGhhZCBiZWVuIHNlcnZpbmcgYXMgZGVhbiBvZiB0aGUgbGF3IHNjaG9vbCBiZWZv
cmUgYmVpbmcgc2VsZWN0ZWQgZm9yIHRoZSBpbnRlcmltIHBvc3QuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIG5l
ZWQgdG8gcmVtaW5kIGV2ZXJ5b25lIHdlIGhhdmUgdGhlIHNhbWUgZ3JlYXQgdW5pdmVyc2l0eSB0
b2RheSB0aGF0IHdlIGhhZCBiYWNrIGluIDIwMTQsIGJ1dCBvdmVyIHRoZSBsYXN0IGNvdXBsZSBv
ZiB5ZWFycywgdGhlIGdsYXNzZXMgZ290IGEgbGl0dGxlIGJpdCBmb2dneSwmIzgyMjE7IGhlIHNh
aWQgZWFybGllciB0aGlzIG1vbnRoLiAmIzgyMjA7SSYjODIxNzt2ZSBnb3QgYSBiaWcgaGFuZGtl
cmNoaWVmIGFuZCBJJiM4MjE3O20gd2lwaW5nIG9mZiB0aG9zZSBnbGFzc2VzLiBXZSBoYXZlIHRo
ZSBzYW1lIHByb2Zlc3NvcnMsIHRoZSBzYW1lIHBoZW5vbWVuYWwgc3R1ZGVudHMsIGEgZ3JlYXQg
YWx1bW5pIGJhc2UgYW5kIGdyZWF0IHN1cHBvcnQgZnJvbSB0aGUgY29tbXVuaXR5LiYjODIyMTs8
L3A+PHA+V2lsc29uLCB3aG8gd2FzbiYjODIxNzt0IGF2YWlsYWJsZSBmb3IgY29tbWVudCBNb25k
YXksIGhhcyBlbmRlYXJlZCBoaW1zZWxmIHRvIHRoZSBVQSBjb21tdW5pdHksIGluIHBhcnQsIGJ5
IGJlaW5nIHZpc2libGUgb24gY2FtcHVzLiBIZSBoYXMgaGVscGVkIHN0dWRlbnRzIG1vdmUgaW50
byBkb3JtcyBhbmQgaGFzIHBsYXllZCBvbmUtb24tb25lIGJhc2tldGJhbGwgd2l0aCB0aGVtLjwv
cD48cD48L3A+PHA+SGlzIGhpcmluZyBhbHNvIHdvdWxkIG1hcmsgYSBzaWduaWZpY2FudCBkZXBh
cnR1cmUgZnJvbSBob3cgdGhlIHByZXZpb3VzIHByZXNpZGVudCB3YXMgc2VsZWN0ZWQuIFVBIGhp
cmVkIHRoZSBmaXJtIFIuIFdpbGxpYW0gRnVuayBhbmQgQXNzb2NpYXRlcyBvZiBEYWxsYXMgdG8g
aGVscCBkdXJpbmcgdGhlIGxhc3Qgc2VhcmNoIHByb2Nlc3MsIHdoaWNoIGVuZGVkIHdpdGggdGhl
IHNlbGVjdGlvbiBvZiBTY2FyYm9yb3VnaC48L3A+PHA+VGhpcyB0aW1lIGFyb3VuZCwgdGhlIHNj
aG9vbCBoYXMgbm90IGhpcmVkIGEgc2VhcmNoIGZpcm0gYW5kIGl0IGFsc28gaGFkbiYjODIxNzt0
IHN0YXJ0ZWQgYSBuYXRpb25hbCBzZWFyY2gsIFVBIHNwb2tlc21hbiBXYXluZSBIaWxsIHNhaWQu
PC9wPjxwPlVBIFVuZGVyZ3JhZHVhdGUgU3R1ZGVudCBHb3Zlcm5tZW50IFByZXNpZGVudCBNZWdh
biBCb2RlbnNjaGF0eiBhbmQgVmljZSBQcmVzaWRlbnQgU3RlcmxpbmcgR2FsZWhvdXNlIGlzc3Vl
ZCBhIHN0YXRlbWVudCBzdXBwb3J0aW5nIHRoZSBwb3RlbnRpYWwgaGlyaW5nLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7V2UmIzgyMTc7cmUgbm90IHN1cmUgd2hhdCB0aGUgYm9hcmQgaXMgZ29pbmcgdG8gZG8gYnV0
IGFzIGFuIG9yZ2FuaXphdGlvbiBhbmQgcmVwcmVzZW50YXRpdmVzIG9mIHRoZSBzdHVkZW50cywg
d2UgcmVjb2duaXplIGFuZCBhcHByZWNpYXRlIHdoYXQgUHJlc2lkZW50IFdpbHNvbiBoYXMgZG9u
ZSB0byBoZWxwIG1vdmUgdGhlIHVuaXZlcnNpdHkgYW5kIGNvbW11bml0eSBmb3J3YXJkLCYjODIy
MTsgdGhleSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2Ugd291bGQgYmUgaW4gZnVsbCBzdXBwb3J0IGlmIHRoZSBi
b2FyZCBkZWNpZGVzIGhlIGlzIHRoZSByaWdodCBpbmRpdmlkdWFsIGZvciB0aGUgam9iLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+QSBVdGFoIG5hdGl2ZSwgV2lsc29uIGNhbWUgdG8gVUEgaW4gMjAxNCBhZnRlciBz
ZXJ2aW5nIGFzIHByb2Zlc3NvciBhbmQgYXNzb2NpYXRlIGRlYW4gb2YgYWNhZGVtaWMgYWZmYWly
cyBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBXeW9taW5nIENvbGxlZ2Ugb2YgTGF3LjwvcD48cD5IZSBn
cmFkdWF0ZWQgZnJvbSB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBVdGFoIHdpdGggYmFjaGVsb3ImIzgyMTc7
cyBkZWdyZWVzIGluIHBvbGl0aWNhbCBzY2llbmNlIGFuZCBBc2lhbiBzdHVkaWVzLiBIZSBvYnRh
aW5lZCBoaXMgbGF3IGRlZ3JlZSBmcm9tIFRlbXBsZSBVbml2ZXJzaXR5LjwvcD48cD5UaGUgdHJ1
c3RlZXMgYWxzbyB3aWxsIGNvbnNpZGVyIHJlbW92aW5nIHRoZSBpbnRlcmltIHRhZyBmcm9tIFNl
bmlvciBWaWNlIFByZXNpZGVudCBhbmQgUHJvdm9zdCBSZXggUmFtc2llci48L3A+PHA+VGhlIHVu
aXZlcnNpdHkgaGFkIHN0YXJ0ZWQgYSBuYXRpb25hbCBzZWFyY2ggZm9yIGEgbmV3IHByb3Zvc3Qg
YnV0IHN1c3BlbmRlZCB0aGF0IGVmZm9ydCBlYXJsaWVyIHRoaXMgeWVhci4gPC9wPjxwPlJpY2sg
QXJtb24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTY5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpy
YXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnJhcm1vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwv
YT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
YXJtb25yaWNrQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDthcm1vbnJpY2tBQkombmJz
cDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.