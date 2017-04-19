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University  of Akron

University of Akron receives $5 million gift to create the Oak Native American Museum

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: April 19, 2017 - 04:22 PM | Updated: April 20, 2017 - 04:13 PM
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Vanita Oelschlager looks at one of her favorite personal items on display, a 1900's Totem Pole with Frog, Eagle and Fish from Ketchikan, Alaska, during the opening reception for the display "Connecting Objects to their People: From the Artic to Arizona" at the University of Akron Center for the History of Psychology on May 6, 2012 in Akron. (Akron Beacon Journal file photo)

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