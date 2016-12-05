University of Akron student stabbed following argument with friend

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Beacon Journal staff report

Published: December 5, 2016 - 09:13 AM | Updated: December 5, 2016 - 11:07 AM

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