University of Akron to get new board trustee

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+R292LiBKb2huIEthc2ljaCBoYXMgYXBwb2ludGVkIGFuIEFrcm9uLWFyZWEgYXR0b3JuZXkg
YW5kIGNpdmljIGxlYWRlciB0byB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBib2FyZCBvZiB0cnVz
dGVlcy48L3A+PHA+TGV3aXMgVy4gQWRraW5zIEpyLiwgNTIsIGEgcGFydG5lciBhdCB0aGUgbGF3
IGZpcm0gb2YgUm9ldHplbCAmYW1wOyBBbmRyZXNzLCB3aWxsIGJlZ2luIHNlcnZpbmcgaW1tZWRp
YXRlbHkgcGVuZGluZyBjb25maXJtYXRpb24gYnkgdGhlIE9oaW8gU2VuYXRlLiBIaXMgdGVybSB3
aWxsIHJ1biB0byBKdWx5IDIwMjUuICA8L3A+PHA+SGUgc2FpZCBoZSB3YXMgdGhhbmtmdWwgZm9y
IHRoZSBvcHBvcnR1bml0eS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1R3ZW50eS1wbHVzIHllYXJzIGFnbyBJIGNh
bWUgdG8gQWtyb24gdG8gZ28gdG8gbGF3IHNjaG9vbCBkcml2aW5nIGEgYmVhdCB1cCBvbGQgUG9u
dGlhYyB3aXRoIGFsbCBteSB3b3JsZGx5IGJlbG9uZ2luZ3MgaW4gcGxhc3RpYyBiYWdzIGFuZCBo
ZXJlIEkgYW0gYmVpbmcgaW4gYSBwb3NpdGlvbiB0byBoZWxwIHRoZSB1bml2ZXJzaXR5IGluIG15
IHNtYWxsIHdheSB0byBiZSByZXNwb25zaXZlIHRvIHRoZSBuZWVkcyBvZiB0aGUgY29tbXVuaXR5
LCBzbyBJIGZlZWwgSSBoYXZlIGEgZ3JlYXQgZGVidCB0byB0aGUgY29tbXVuaXR5LCYjODIyMTsg
c2FpZCBBZGtpbnMsIGEgcmVzaWRlbnQgb2YgQ29wbGV5IFRvd25zaGlwLiAgPC9wPjxwPkhlIHNh
aWQgVUEgUHJlc2lkZW50IE1hdHRoZXcgV2lsc29uIGlzIG9uZSBvZiB0aGUgcmVhc29ucyBoZSBh
Y2NlcHRlZCB0aGUgYm9hcmQgYXBwb2ludG1lbnQuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBrbmV3IGhpbSBm
cm9tIHRoZSBsYXcgc2Nob29sLCYjODIyMTsgQWRraW5zIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSBoYXMgYSB2
aXNpb24gZm9yIHRoZSB1bml2ZXJzaXR5IGFuZCBoZSYjODIxNztzIGEgdmVyeSBnb29kLCB0cmFu
c3BhcmVudCBndXkgYW5kIEkgbGlrZSB0aGF0IGFib3V0IGhpbS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFka2lu
cyBzZXJ2ZXMgYXMgbGVhZCBjb3Vuc2VsIHRvIG51bWVyb3VzIGxhcmdlLCBwdWJsaWMgYW5kIHBy
aXZhdGUgZW50aXRpZXMgaW4gT2hpbyBhbmQgV2FzaGluZ3RvbiwgRC5DLiA8L3A+PHA+QWRraW5z
IGdyYWR1YXRlZCBmcm9tIHRoZSBVQSBTY2hvb2wgb2YgTGF3IGluIDE5OTMuIEhlIHdhcyBhIGp1
ZGljaWFsIGxhdyBjbGVyayBmb3IgSnVkZ2UgSmFtZXMgUi4gV2lsbGlhbXMgZnJvbSAxOTkwIHRv
IDE5OTMgYW5kIGFuIGFzc2lzdGFudCBwcm9zZWN1dG9yIGZvciB0aGUgY2l0eSBvZiBBa3JvbiBp
biAxOTkzIGFuZCAxOTk0LjwvcD48cD5JbiAyMDE1LCBoZSByZWNlaXZlZCB0aGUgVUEgU2Nob29s
IG9mIExhdyBKLiBEZWFuIENhcnJvIFByb2Zlc3Npb25hbGlzbSBBd2FyZCBmcm9tIHRoZSBCbGFj
ayBMYXcgU3R1ZGVudHMgQXNzb2NpYXRpb24uIEhlIGFsc28gY3JlYXRlZCB0aGUgU2Nob29sIG9m
IExhdyYjODIxNztzICYjODIyMDtKdWRnZSBKYW1lcyBSLiBXaWxsaWFtcyYjODIyMTsgZW5kb3dl
ZCBzY2hvbGFyc2hpcC48L3A+PHA+SW4gMjAwOSwgdGhlIGNpdHkgb2YgQWtyb24gcHJlc2VudGVk
IGhpbSB3aXRoIHRoZSAmIzgyMjA7TGl2YWJpbGl0eSBBd2FyZCYjODIyMTsgZm9yIGhpcyBlZmZv
cnRzIHRvIGNvb3JkaW5hdGUgdGhlIEFrcm9uIFVyYmFuIExlYWd1ZSwgQWtyb24gUHVibGljIFNj
aG9vbHMgYW5kIGNpdHkgaW4gYnVpbGRpbmcgYSBjb21tdW5pdHkgbGVhcm5pbmcgY2VudGVyLiAg
SGUgd2FzIGJvYXJkIGNoYWlyIG9mIHRoZSBBa3JvbiBVcmJhbiBMZWFndWUgYW5kIENvbW11bml0
eSBTZXJ2aWNlIENlbnRlciBkdXJpbmcgdGhlIGFnZW5jeSYjODIxNztzIHRyYW5zaXRpb24gcGVy
aW9kIG9mIG1vdmluZyB0byBhIG5ldyBsb2NhdGlvbiYjODIxMjsgbW92aW5nIGZyb20gRWFzdCBN
YXJrZXQgU3RyZWV0IHRvIFZlcm4gT2RvbSBCb3VsZXZhcmQgJiM4MjEyOyBhbmQgc3RhcnRpbmcg
dGhlIGJ1aWxkaW5nIGZ1bmQgZm9yIHRoZSBuZXcgZmFjaWxpdHkuICBIZSB3YXMgaW5zdHJ1bWVu
dGFsIGluIHRoZSBsZWdhbCB3b3JrIGFuZCBkZXZlbG9wbWVudCB3b3JrIGFuZCBuZWdvdGlhdGlu
ZyB3aXRoIHRoZSBjaXR5IHRvIGJ1eSB0aGUgbGFuZCBhbmQgc2VsbGluZyB0aGUgb2xkIGJ1aWxk
aW5nIHRvIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uIGZvciB0aGUgVXJiYW4gTGVhZ3VlLjwvcD48
cD5BZGtpbnMgd29ya2VkIGZvciB0aGUgQnVja2luZ2hhbSwgRG9vbGl0dGxlICZhbXA7IEJ1cnJv
dWdocyBsYXcgZmlybSBvZiBBa3Jvbiwgd2hlcmUgaGUgaGFkIGJlZW4gYSBsYWJvciBhbmQgYnVz
aW5lc3MgbGl0aWdhdG9yIHByaW9yIHRvIGJlY29taW5nIGdlbmVyYWwgY291bnNlbCBmb3IgU3Vt
bWl0IENvdW50eSBFeGVjdXRpdmUgVGltIERhdmlzIGZvciB0d28geWVhcnMuICBIZSBjYWxsZWQg
dGhlIGpvYiBhcyBnZW5lcmFsIGNvdW5zZWwgJiM4MjIwO3VucXVlc3Rpb25hYmx5IHRoZSBncmVh
dGVzdCBjaGFsbGVuZ2Ugb2YgbXkgbGVnYWwgY2FyZWVyJiM4MjIxOyBhcyBoZSBkZWFsdCB3aXRo
IHByb2JsZW1zIHJhbmdpbmcgZnJvbSByZXNpZ25hdGlvbnMgYW5kIGNyaW1pbmFsIGluZGljdG1l
bnRzIG9mIHR3byBvZiBEYXZpcyYjODIxNztzIHN0YWZmIG1lbWJlcnMuICBIZSByZXNpZ25lZCBh
bmQgam9pbmVkIFJvZXR6ZWwgJmFtcDsgQW5kcmVzcyBpbiBKYW51YXJ5IDIwMDAuIDwvcD48cD5I
aXMgY29tbXVuaXR5IGFmZmlsaWF0aW9ucyBpbmNsdWRlIEFscGhhIFBoaSBBbHBoYSBGcmF0ZXJu
aXR5IEluYy4sIENsZXZlbGFuZCBVcmJhbiBMZWFndWUsIEdyZWF0ZXIgQWtyb24gQ2hhbWJlciBv
ZiBDb21tZXJjZSBhbmQgdGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgQ29uc3VtZXIgQWZmYWlycyBCb2FyZC48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0xld2lzIGlzIGEgZ3JlYXQgY2hvaWNlLCYjODIyMTsgVUEgYm9hcmQgQ2hh
aXJtYW4gUm9sYW5kIEJhdWVyIHNhaWQgaW4gYSBwcmVwYXJlZCBzdGF0ZW1lbnQuICYjODIyMDtI
ZSBrbm93cyBhbmQgbG92ZXMgdGhpcyBjb21tdW5pdHksIGFuZCBoZSBiZWxpZXZlcyBkZWVwbHkg
aW4gdGhlIHVuaXZlcnNpdHkmIzgyMTc7cyBtaXNzaW9uIGFuZCBpdHMgY3JpdGljYWwgcm9sZSBp
biB0aGUgcmVnaW9uLiBIaXMgZXhwZXJ0aXNlIGluIHB1YmxpYyBsYXcgYW5kIGZpbmFuY2Ugd2ls
bCBiZSB2YWx1YWJsZSB0byB1cywgZXNwZWNpYWxseSBnaXZlbiB0aGUgY2hhbGxlbmdlcyBiZWZv
cmUgaGlnaGVyIGVkdWNhdGlvbiByaWdodCBub3cuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Vbml2ZXJzaXR5IG9m
IEFrcm9uIFByZXNpZGVudCBNYXR0aGV3IFdpbHNvbiBkZXNjcmliZWQgQWRraW5zIGFzICYjODIy
MDthbiBleGNlcHRpb25hbCBsZWFkZXIgaW4gaGlzIHByb2Zlc3Npb24gYW5kIGluIG91ciBjb21t
dW5pdHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzttIHNvIHBsZWFzZWQgdGhhdCBoZSBp
cyB3aWxsaW5nIHRvIGxlbmQgaGlzIGV4cGVydGlzZSB0byBvdXIgdW5pdmVyc2l0eSwmIzgyMjE7
IFdpbHNvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2Ugd2lsbCBiZSBiZXR0ZXIgYmVjYXVzZSBvZiBpdC4mIzgy
MjE7IDwvcD48cD5BZGtpbnMgcmVwbGFjZXMgSm9uYXRoYW4gUGF2bG9mZiwgdGhlIGZvcm1lciBV
QSBib2FyZCBvZiB0cnVzdGVlcyBwcmVzaWRlbnQsIHdob3NlIHRlcm0gZXhwaXJlZCBpbiBKdWx5
IG9mIDIwMTYuICBUaGUgYm9hcmQgd2lsbCB0aGVuIGhhdmUgbmluZSB2b3RpbmcgbWVtYmVycy48
L3A+PHA+VGhlIGJvYXJkIGFsc28gaGFzIHR3byBub24tdm90aW5nIHN0dWRlbnQgdHJ1c3RlZXMg
YW5kIHR3byBub24tdm90aW5nIGFkdmlzb3J5IHRydXN0ZWVzLjwvcD48cD5SaWNrIEFybW9uIGNh
biBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzU2OSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmFybW9uQHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5yYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xs
b3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXJAIGFybW9ucmlja0FCSjwvcD48cD5NYXJpbHluIE1pbGxlciBjYW4g
YmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTMwOTggb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1taWxsZXJAdGhl
YmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1taWxsZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+IG9yIEZv
bGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlckBNYXJpbHluTWlsbGVyQko8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.