All CATEGORIES
☰ Menu

University of Akron trustees approve Matthew Wilson as president, Rex Ramsier as provost

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: October 19, 2016 - 08:40 PM | Updated: October 20, 2016 - 07:32 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

The University of Akron's board of trustees announce the removal of the term "interim" for President Matthew J. Wilson (center) and Provost Rex. D Ramsier in the UA Student Union Board room on Thursday in Akron. At left is trustee Joseph M. Gingo and at right is trustee chairman Roland H. Bauer. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Ohio Congressional districts 2012-2022
Not sure what local state legislature and U.S. Congress races apply to you? We help you find the right one with this guide

The Beacon Journal posed four questions to 24 local candidates for the Ohio statehouse and U.S. Congress.

See how they responded in our guide to local races.

ddyer20
Bob Dyer: Leaky pipe? Cry me a river - 2:16 PM
innerbelt20cut_03
Reimagining Akron: Could 30 acres transform downtown into place where millennials want to live? - 2:58 PM
ua20cut_03
University of Akron trustees approve Matthew Wilson as president, Rex Ramsier as provost
Local candidates acknowledge drug problem
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next