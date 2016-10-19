All CATEGORIES
☰ Menu

University of Akron trustees approve Matthew Wilson as president, Rex Ramsier as provost

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: October 19, 2016 - 08:40 PM | Updated: October 20, 2016 - 07:32 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

The University of Akron's board of trustees announce the removal of the term "interim" for President Matthew J. Wilson (center) and Provost Rex. D Ramsier in the UA Student Union Board room on Thursday in Akron. At left is trustee Joseph M. Gingo and at right is trustee chairman Roland H. Bauer. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

innerbelt20cut_03 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Reimagining Akron: Could 30 acres transform downtown into place where millennials want to live?

What if Akron flooded part of the downtown Innerbelt and created pop-up ice skating and cross-country ski lanes on cold winter days?

Ohio Congressional districts 2012-2022
Not sure what local state legislature and U.S. Congress races apply to you? We help you find the right one with this guide
ddyer20
Bob Dyer: Leaky pipe? Cry me a river
ua20cut_03
University of Akron trustees approve Matthew Wilson as president, Rex Ramsier as provost
Former UA VP Larry Burns finds new job in native Detroit - 7:26 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next