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University of Akron trustees approve Matthew Wilson as president, Rex Ramsier as provost

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: October 19, 2016 - 08:40 PM | Updated: October 20, 2016 - 07:32 AM
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The University of Akron's board of trustees announce the removal of the term "interim" for President Matthew J. Wilson (center) and Provost Rex. D Ramsier in the UA Student Union Board room on Thursday in Akron. At left is trustee Joseph M. Gingo and at right is trustee chairman Roland H. Bauer. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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