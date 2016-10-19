University of Akron trustees approve Matthew Wilson as president, Rex Ramsier as provost

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SXQmIzgyMTc7cyBubyBsb25nZXIgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBpbnRlcmltIHByZXNp
ZGVudCBNYXR0aGV3IFdpbHNvbiBhbmQgaW50ZXJpbSBwcm92b3N0IFJleCBSYW1zaWVyLjwvcD48
cD5UaGUgaW50ZXJpbSB0aXRsZXMgd2VyZSByZW1vdmVkIGluIGEgdW5hbmltb3VzIHZvdGUgV2Vk
bmVzZGF5IGJ5IHRoZSBVQSBib2FyZCBvZiB0cnVzdGVlcy4gV2lsc29uJiM4MjE3O3MgdGVybSB3
YXMgZXh0ZW5kZWQgdG8gSnVuZSAzMCwgMjAxOSwgcmF0aGVyIHRoYW4gMTggbW9udGhzLiBSYW1z
aWVyJiM4MjE3O3MgY29udHJhY3QgcnVucyB1bnRpbCBKdW5lIDMwLCAyMDE4LiBOZWl0aGVyIHdp
bGwgc2VlIGEgc2FsYXJ5IGluY3JlYXNlLiBUaGUgYm9hcmQgY2hhaXIgc2FpZCB0aGUgdW5pdmVy
c2l0eSB3YXMgbG9va2luZyBmb3Igc3RhYmlsaXR5IGluIHRoZSBqb2IgYW5kIGNvbW1lbmRlZCBi
b3RoIGZvciB0aGVpciBoYXJkIHdvcmsuPC9wPjxwPldpbHNvbiBzYWlkIGhlIHdhcyBodW1ibGVk
IGJ5IHRoZSBhcHBvaW50bWVudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSB0cnVseSBob25vcmVk
IGFuZCBwcml2aWxlZ2VkIGZvciB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgSSBjYW4gaGF2ZSB0byBzZXJ2ZSB0
aGUgc3R1ZGVudHMgd2UgaGF2ZSBoZXJlOyB0aGUgcHJvc3BlY3RpdmUgc3R1ZGVudHMgd2lsbCBo
b3BlZnVsbHkgY29tZSwmIzgyMjE7IFdpbHNvbiBzYWlkIGluIHJlYWN0aW9uIHRvIHRoZSBhcHBv
aW50bWVudC4gJiM4MjIwO0F0IHRoZSBzYW1lIHRpbWUsIEkmIzgyMTc7bSByZWFsbHkgZXhjaXRl
ZCB0byByZWFjaCBvdXQgYW5kIGhhdmUgYW4gaW1wYWN0IG9uIHN0dWRlbnRzICYjODIxMjsgYmVj
YXVzZSB0aGV5IHJlYWxseSBhcmUgdGhlIGxlYWRlcnMgb2YgdGhlIGZ1dHVyZS4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPkJvYXJkIGNoYWlybWFuIFJvbGxpZSBCYXVlciBzYWlkIGZpdmUgcHJpb3JpdGllcyB3ZXJl
IHNldCBmb3IgV2lsc29uIGFuZCB0aGUgdW5pdmVyc2l0eSBKdWx5IDExIHdoZW4gV2lsc29uIHdh
cyBhcHBvaW50ZWQgaW50ZXJpbSBwcmVzaWRlbnQuIFRoZXkgd2VyZTogZGV2ZWxvcCBhIHN1c3Rh
aW5hYmxlIGJ1ZGdldDsgaW5jcmVhc2UgZW5yb2xsbWVudDsgYWNjZWxlcmF0ZSBwcm9ncmVzcyBp
biBpbmNyZWFzaW5nIHN0dWRlbnQgcmV0ZW50aW9uOyByZWJ1aWxkIGFuZCBzdHJlbmd0aGVuIHJl
bGF0aW9uc2hpcHMgd2l0aCB2YXJpb3VzIGNvbnN0aXR1ZW5jaWVzOyBhbmQgc2lnbmlmaWNhbnRs
eSBncm93IGRldmVsb3BtZW50IGVmZm9ydHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtNYXR0IGlzIHdlbGwgb24g
aGlzIHdheSB0byBtZWV0aW5nIG9yIGV4Y2VlZGluZyB0aG9zZSBoaWdoIGV4cGVjdGF0aW9ucywm
IzgyMjE7IEJhdWVyIHNhaWQuICYjODIyMDtJbiB0aGUgbW9udGhzIHNpbmNlIGhpcyBhcHBvaW50
bWVudCwgaGUgaGFzIGJyb3VnaHQgbmV3IGVuZXJneSBhbmQgZW50aHVzaWFzbSB0byBhbGwgY29y
bmVycyBvZiB0aGUgY2FtcHVzIGFuZCB0aGUgY29tbXVuaXR5LiBIZSBpcyBwZXJzb25hbGx5IHZp
c2l0aW5nIGFyZWEgaGlnaCBzY2hvb2xzICYjODIxMjsgMjIgc28gZmFyLCB3aXRoIGFub3RoZXIg
NDQgc2NoZWR1bGVkIHRoZSByZXN0IG9mIHRoaXMgc2VtZXN0ZXIgJiM4MjEyOyB0YWxraW5nIHdp
dGggc3R1ZGVudHMgYW5kIGVuZ2FnaW5nIHdpdGggcHJpbmNpcGFscyBhbmQgY291bnNlbG9ycyB0
byBoZWxwIHdpdGggb3VyIHJlY3J1aXRtZW50IGFuZCBlbnJvbGxtZW50IGVmZm9ydHMuIEhlIGhh
cyBoYWQgd2VsbCBvdmVyIDYwIG1lZXRpbmdzIHdpdGggZG9ub3JzLCBidXNpbmVzcyBhbmQgY29t
bXVuaXR5IGxlYWRlcnMgYW5kIHB1YmxpYyBvZmZpY2lhbHMuIEhlIGlzIGNvbmR1Y3RpbmcgJiM4
MjE2O3Rvd24gaGFsbHMmIzgyMTc7IHdpdGggdGhlIGNvbGxlZ2VzIGFuZCBhY2FkZW1pYyB1bml0
cyB0byBmb3N0ZXIgZnJlZS1mbG93aW5nIGNvbnZlcnNhdGlvbnMsJiM4MjIxOyBCYXVlciBzYWlk
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgaGFzIGFjdGl2ZWx5IGVuZ2FnZWQgd2l0aCBzdHVkZW50cyBpbiB0
aGUgdXN1YWwgYW5kIHNvbWUgbm90LXNvLXVzdWFsIHdheXMsIHN1Y2ggYXMgYmFza2V0YmFsbCBj
b250ZXN0cyBhbmQgbGF0ZS1uaWdodCBlbWFpbCBleGNoYW5nZXMgdG8gcHJvdmlkZSBndWlkYW5j
ZSB0byBzdHVkZW50cyB3aG8gaGF2ZSBhc2tlZCBmb3IgaGVscC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJhdWVy
IHNhaWQgdGhhdCBhbHRob3VnaCB0aGVyZSBoYXMgYmVlbiBwcm9ncmVzcyBhbmQgYSByZXZpdGFs
aXplZCBzcGlyaXQsIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgYSBsb3QgbW9yZSB3b3JrIHRvIGRvICYjODIxMjsg
YW5kIHN0YWJsZSBsZWFkZXJzaGlwIGZyb20gdGhlIHRvcCBpcyBjcml0aWNhbCB0byBzdWNjZXNz
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7RHIuIFJhbXNpZXImIzgyMTc7cyBkZXB0aCBvZiBleHBlcmllbmNlIGFz
IGEgZmFjdWx0eSBtZW1iZXIgYW5kIGFkbWluaXN0cmF0b3IsIGhpcyBwZXJzb25hbCBkZXZvdGlv
biB0byB0aGUgdW5pdmVyc2l0eSBhcyBhbiBhbHVtbnVzIGFuZCBoaXMgYnJvYWQga25vd2xlZGdl
IG9mIG5hdGlvbmFsIGFjY3JlZGl0aW5nIGFnZW5jaWVzIGFuZCB0aGVpciBwcm9jZWR1cmVzIGhh
dmUgc2VjdXJlZCB0aGUgY29uZmlkZW5jZSBvZiB0aGUgYm9hcmQgYXMgd2VsbCwmIzgyMjE7IEJh
dWVyIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSByZWNvZ25pemUgdGhhdCwgYXMgcHJvdm9zdCwgaGUgc2VydmVz
IGFuIGltcG9ydGFudCAmIzgyMTY7Z2F0ZWtlZXBlciYjODIxNzsgZnVuY3Rpb24gdG8gYm90aCBv
dmVyc2VlIGFuZCBwdXNoIGZvcndhcmQgdGhlIGFjYWRlbWljIG1pc3Npb24gb2YgdGhlIHVuaXZl
cnNpdHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5SYW1zaWVyIGhhcyBoZWxkIHRoZSBpbnRlcmltIHBvc2l0aW9u
IHNpbmNlIEphbnVhcnkuPC9wPjxwPldoeSBtYWtlIHRoZSBhcHBvaW50bWVudHMgcGVybWFuZW50
IG5vdz88L3A+PHA+JiM4MjIwO0EgbG9uZyBhbmQgZXhwZW5zaXZlIG5hdGlvbmFsIHNlYXJjaCBm
b3IgbmV3IGxlYWRlcnMgd291bGQgdW5uZWNlc3NhcmlseSBwb3N0cG9uZSB0aGlzIHByb2Nlc3Mg
YW5kIHBvc3NpYmx5IHNxdWFuZGVyIHRoZSBwcm9ncmVzcyBhbHJlYWR5IG1hZGUsJiM4MjIxOyBC
YXVlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7QXQgdGhlIHVyZ2luZyBvZiBtYW55IHJlc3BlY3RlZCB2b2ljZXMg
Ym90aCB3aXRoaW4gYW5kIG91dHNpZGUgdGhlIHVuaXZlcnNpdHksIHRoZSBkZWNpc2lvbiB3YXMg
Y2xlYXIgdG8gbW92ZSBmb3J3YXJkIHdpdGggdGhlIHRhbGVudCBhbmQgZXhwZXJpZW5jZSBhbHJl
YWR5IGF0IGhhbmQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaHJlZSBncm91cHMgdGFsa2VkIHdpdGggdGhlIGJv
YXJkIG1lbWJlcnMgaW4gc2VwYXJhdGUsIHByaXZhdGUgc2Vzc2lvbnMgJiM4MjEyOyBmaXJzdCB0
aGUgRmFjdWx0eSBTZW5hdGUsIGZvbGxvd2VkIGJ5IHRoZSBBa3JvbiBjaGFwdGVyIG9mIHRoZSBB
bWVyaWNhbiBBc3NvY2lhdGlvbiBvZiBVbml2ZXJzaXR5IFByb2Zlc3NvcnMgYW5kIHRoZSBVbml2
ZXJzaXR5IENvdW5jaWwuIFRoZSBncm91cHMgZXhwcmVzc2VkIGNvbmNlcm5zIGFib3V0IHRoZSBz
ZWxlY3Rpb24gcHJvY2VzcywgdGhlIGxhY2sgb2YgdHJhbnNwYXJlbmN5IGZyb20gdGhlIGJvYXJk
IGFuZCB0aGUgaW5zdWZmaWNpZW50IHRpbWUgZm9yIGRlbGliZXJhdGlvbiB0byBwcm92aWRlIGZv
ciBzaGFyZWQgZ292ZXJuYW5jZSAoZWFjaCBncm91cCB3YXMgZ2l2ZW4gYSBmZXcgZGF5cyBub3Rp
Y2UpIGFuZCB0aGUgbGFjayBvZiBwZXJmb3JtYW5jZSBkYXRhIHNoYXJlZCB3aXRoIGNvbnN0aXR1
ZW5jeSBncm91cHMgZm9yIGFuIGluZm9ybWVkIGRlY2lzaW9uLjwvcD48cD5UaGUgVW5pdmVyc2l0
eSBDb3VuY2lsIEV4ZWN1dGl2ZSBDb21taXR0ZWUgbm90ZWQgdGhhdCB0aGUgYm9hcmQgZGlkIG5v
dCBmb3JtYWxseSBhc2sgZm9yIHN0dWRlbnRzJiM4MjE3OyBpbnB1dC4gQnV0IG9uIE1vbmRheSwg
dGhlIFVBIFVuZGVyZ3JhZHVhdGUgU3R1ZGVudCBHb3Zlcm5tZW50IGlzc3VlZCBhIHN0YXRlbWVu
dCBpbiBzdXBwb3J0IG9mIFdpbHNvbiYjODIxNztzIHBvdGVudGlhbCBmdWxsLXRpbWUgYXBwb2lu
dG1lbnQuPC9wPjxwPlRoZSBBQVVQIHdhbnRlZCBtb3JlIG9mIGEgY29uc3VsdGF0aW9uIHByb2Nl
c3MgdGhhbiBhbiBpbmZvcm1hdGlvbiBwcm9jZXNzLjwvcD48cD5QYXN0b3IgRGF2aWQgUGFya2Vy
IG9mIFppb24gQXBvc3RvbGljIEZhaXRoIENodXJjaCBpbiBBa3JvbiB3YXMgYXQgdGhlIG1lZXRp
bmcgb24gYmVoYWxmIG9mIGJsYWNrIGNvbW11bml0eSBsZWFkZXJzLiBIZSBzdWJtaXR0ZWQgYSBs
ZXR0ZXIgdG8gdGhlIHRydXN0ZWVzIGFuZCBXaWxzb24gdG8gZXhwcmVzcyBjb25jZXJucyBhYm91
dCBncmFkdWF0aW9uIGFuZCByZXRlbnRpb24gcmF0ZXMgYW1vbmcgQWZyaWNhbi1BbWVyaWNhbiBz
dHVkZW50cy4gQ3VycmVudGx5LCB0aGUgZm91ci15ZWFyIGdyYWR1YXRpb24gcmF0ZSBvZiBibGFj
ayBtYWxlcyBpcyA0LjIgcGVyY2VudCBhbmQgdGhlIGZvdXIteWVhciBncmFkdWF0aW9uIHJhdGUg
b2YgYmxhY2sgZmVtYWxlcyBpcyAyLjUgcGVyY2VudC48L3A+PHA+QmF1ZXIgc2FpZCB0aGUgaXNz
dWUgd2lsbCBiZSBhZGRyZXNzZWQgYW5kIGl0IGlzIGEgY29uY2VybiBvZiBVQS48L3A+PHA+VGhl
IGJvYXJkIGNvbW1pdHRlZCB0byBkaXNjdXNzaW9ucyB3aXRoIHNldmVuIGNvbnN0aXR1ZW5jeSBn
cm91cHMgYmVmb3JlIEp1bmUgMzAsIDIwMTgsIHRvIHdlaWdoIHNhdGlzZmFjdGlvbiB3aXRoIHRo
ZSBuZXcgbGVhZGVyc2hpcC48L3A+PHA+TWFyaWx5biBNaWxsZXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQg
MzMwLTk5Ni0zMDk4IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptbWlsbGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwu
Y29tIj5tbWlsbGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.